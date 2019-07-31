台鐵小7變全家了！「複合店型」接地氣　9月底前陸續進駐25個站點

▲全家便利商店正式進駐台鐵車站。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台鐵小7變全家了！全家便利商店今（7/31）正式宣佈台北車站（西南、西北）、八堵站、萬華站、羅東站五店開幕，並於9月底前將陸續進駐25個台鐵站點、設立32間門市。另為滿足不同站點旅客需求，也以「站站接地氣」策略思維，擬定複合店型、異業結盟、強棒團隊三大營運方針。

根據交通部最新統計，台鐵年客運量約2.3億人，旅客及周邊商圈購物需求龐大。而這次全家打敗小7取得25個台鐵站點、32間門市據點，也是台鐵局自2003年對超商釋出商業空間以來首度更換廠商。全家指出，9月底25個台鐵站點換招營運後，將有30個台鐵據點服務旅客。

全家表示，今年全面進軍台鐵據點，為幹道商圈經營全新里程碑，並歷經一年籌備，集結物流品保本部、營業業務本部、開發業務本部、商品本部、資訊本部五大部門，針對站點商圈差異化，擬定不同營運方針，像是高雄車站據點則找來在地烘焙名店「方師傅」開設複合店。

另外，在門市商品組合也將因地制宜進行調整，如在觀光客聚集的站點則會以地方特產、零食設立特殊專櫃；若為通勤族轉乘據點，則會以鮮食、飲品為主力商品，備貨量相較一般店更將以倍數計。而在異業結盟方面，為對應用路人不同需求，則邀請不同品牌攜手合作。

全家說，除了台鐵西店能買到雅培米堤的法式甜點外，第二波開店的台鐵南店也將導入中一排骨便當，而未來也將再導入更多品牌，滿足消費者多元需求。同時，後續將視站點特性及需求，導入自助結帳、智能咖啡機，讓趕時間、不需店員服務的消費者可自行操作，疏緩人潮。

至於小7目前在台鐵仍有7家門市，包含汐止、七堵、松山、桃園、高雄、台東、花蓮火車站等，並在六月陸續協助台鐵換招的門市加盟主，轉換到火車站週邊等新店址。業者指出，許多火車站點已是共構，像是高鐵目前共有9站、16家門市，且在北捷、新高雄車站等也設有門市。