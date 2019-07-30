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單價史上最高！麥當勞期間限定「酪梨漢堡」　吃得到整塊切丁酪梨

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▲▼新漢堡 。（圖／業者提供）

▲麥當勞首推「哈斯酪梨」原顆切丁入堡。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好台灣消費者對酪梨的喜愛，麥當勞首度採用酪梨切丁入堡，自明（31）日起至9月3日止，期間限定推出「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎鷄腿堡」，其單點售價也創史上最高，皆為149元，而經典套餐則為199元。

麥當勞於2017年底推出期間限定的「Signature極選系列」，後來因受到不少消費者喜愛，所以業者決定在去年的7月將該系列變成長期販售商品，至今已滿一週年。目前銷量最好的品項為蕈菇安格斯黑牛堡。

麥當勞表示，根據內部資料顯示，極選系列消費群男女比各半，其中約87%年齡層為20歲至49歲、單月回購率達1.4次，平均客單價更高出其他會員近2倍，因此看好消費者對高級漢堡接受度高，特別再推出期間限定的兩款酪梨極選漢堡。

▲▼新漢堡 。（圖／業者提供）

麥當勞指出，有別於一般漢堡使用的酪梨醬，這次特別選用哈斯酪梨原顆切丁作為配料，讓消費者口口都吃得到紮實的整塊酪梨。除了兩款酪梨極選漢堡，同時還有推出「酪梨脆鷄沙拉」及「酪梨烤鷄沙拉」，單點售價129元、經典套餐售價為179元，提供喜愛輕食的消費者更多元選擇。

目前麥當勞在全台擁有398家門市，其中2.0旗艦店已有將近50家，預計明年底前將達100家完成升級轉換。除了一般店具備的數位支付、會員WIFI與美食級漢堡外，2.0旗艦店還有導入數位自助點餐機、送餐到桌、增設外場款待大使等服務。

另外，肯德基則新推出「起司摩天輪咔啦雞腿堡」，主打使用四種起司並搭配配酥炸洋蔥圈，呈現多層次美味。其於7月30日至9月2日限定販售，單點售價129元、個人套餐149元。

▲▼新漢堡 。（圖／業者提供）

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關鍵字：麥當勞,漢堡,Signature極選系列,酪梨

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