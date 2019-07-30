限時30秒「超商免費搬」！全家歡慶會員數破千萬回饋季開跑

▲歡慶全家會員數突破千萬！7/31起會員回饋季開跑。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶會員突破千萬人次，全家便利商店自7/31起推出回饋活動，凡會員到店消費累點，即可獲得抽獎資格，最大獎可免費獲得1000萬點，其中最特別的是還有限時30秒店舖免費搬獎項，每週將抽出一位幸運兒，可盡情把喜歡的超商商品通通帶回家。

全家於2016年率便利商店之先，將集點貼紙轉換為APP會員點數，以及將累點機制調整成1元1點，至今會員人數不斷成長，截至今年七月份已成功突破千萬人，平均每2位台灣人，就有一位是全家會員。

全家表示，會員APP除了提供累點，還擁有支付、商品預售功能，推出後持續受到消費者好評，統計上半年會員貢獻營收占比超過3成5，平均客單價也比一般顧客多2成，會員兌換點數高達一百億點，可見會員黏著度逐漸提升。

為深化會員黏著度，全家結合線上線下推出「千萬會員抽千萬點-會員消費週週抽」活動，凡會員於活動期間到店消費，就可獲得抽獎資格，消費筆數越多中獎機率就越高，活動為期4週，總共將送出8千萬點。其中，還增設特別獎「指定店舖，限時30秒免費搬」，每週將抽出一位幸運兒。

另外，目前擁有超過250萬會員的萊爾富「雲端超商」APP，則新推出3.0「預約兌換」新功能，讓消費者能預約下單訂購全台名店的人氣商品，不再侷限只能購買店內既有商品，而且還能預約時間到指定門市領取，用便宜的量販價格，期限內分次提領，最快三日內可取貨。