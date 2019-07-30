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「另類中元商品」熱銷！非籠飼蛋捲現搶貨潮　連日本人都愛

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▲▼ 非籠飼蛋捲 。（圖／資料照）

▲台灣首支非籠飼雞蛋蛋捲登場。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接一年一度的中元節到來，各家量販早已動員備戰，接下來幾周更進入白熱化階段，業者不僅祭出回饋也將延長營業時間。然而，中元熱賣商品除了飲料、零食外，家樂福日前與茶茶小王子合作推出的非籠飼蛋捲也很熱銷，甚至連日本人都喜愛。

為持續推動食物轉型計畫，家樂福除了在賣場內設立非籠飼雞蛋專區，以及將自製熟食商品及茶葉蛋改用非籠飼雞蛋外，也在一年一度的中元節檔期，推出台灣首支使用非籠飼雞蛋製成的蛋捲，共有兩種口味，原價69元、特價55元。

家樂福指出，這次特別跨國攜手友善雞蛋聯盟、日本京都宇治市代言人茶茶小王子，一起推出台灣首支使用非籠飼雞蛋為原料的食品，其中抹茶口味蛋捲內，更選用來自京都宇治市的頂級抹茶做為原料，而非一般市面上經常使用的加糖抹茶粉，蛋捲吃起來酥脆有蛋香。

▲▼ 非籠飼蛋捲 。（圖／資料照）

除了在原料上講究，其包裝也獨具巧思，盒子上印製的茶茶小王子，還特別設計虛線可以讓小朋友剪下蒐集，不僅受到台灣消費者喜愛，連日本遊客來台灣遊玩時，也因包裝上有茶茶小王子而特別購買，像是國外遊客最多的桂林店就賣最好。

另外，家樂福於本週末（8/3、4）也推出中元加碼活動，期間全店單筆消費滿2000元以上打9折，折扣金額以現金回饋券回饋；而家樂福線上購物同步可享9折回饋。

至於愛買則自7/17已開跑中元檔期，並推出全年度500項大包裝商品最強優惠，以及實體店面及線上購物5萬件品項買一送一起好康。同時還祭出獨家活動，包含「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元」現金折價券、「指定油品單筆滿299元送30元」現金折價券等。

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,中元節,非籠飼蛋捲

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