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限量30000張！「頂呱呱會員卡」單點可打9折　還有專屬「刻字服務」

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▲▼ 頂呱呱 。（圖／業者提供）

▲購買2020鼠卡除了憑卡現折10%回饋外，還送市價1195元的贈品券。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣在地經營45年的頂呱呱近來頻頻出招，除了與美國工夫茶開設複合店外，今年也正式推出「2020頂呱呱集團會員卡」，不僅可以客製化刻上任何文字，還能享有現折10%回饋，全台限量30000張。

頂呱呱從牛年開始連續推出生肖會員卡，而今年則正式推出「2020頂呱呱集團會員卡」，卡面設計以今年生肖鼠為主，搭配全黑卡面，頗有質感。其中，最大特色就是能夠刻印任何想要的字，不論是想告白還是任何創意想法都行。

▲▼ 頂呱呱 。（圖／業者提供）

頂呱呱指出，「2020頂呱呱集團鼠卡」在7月27日搶先開賣，每張售價1,000元，全台門市限量販售。憑卡消費可享單點9折、套餐95折；另至集團旗下品牌，包含「魷魚大叔」、「美國功夫茶」、「Shell Out手抓海鮮」、「發起人肉骨茶」等，也能享有9折優惠。

另外，購買2020頂呱呱集團會員卡還送價值1195元贈品券一份，內容包含生日卷85折1張、100元抵用券8張，以及呱呱包2張、原味雞腿2張、35元飲品兌換券5張等。

至於麥當勞得來速則再次推出「熟客券」，至8月13日前於麥當勞得來速購買任何餐飲（不含醬包、搖搖粉包），將可獲得一張「熟客券」，集滿三張，即可免費兌換一個大麥克。

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關鍵字：頂呱呱,會員卡

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