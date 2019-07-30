紅牌酒店妹劈腿多金男　谷關溫泉開房「飄沐浴乳香味」慘被抓包　

▲蕭女和酒客去谷關泡溫泉，身上香味意外洩露劈腿行徑。（圖／取自交通部觀光局官網）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名在酒店上班的22歲蕭姓女子，日前和黃姓富商去谷關泡溫泉開房間，完事後兩人發生爭吵，蕭女只好叫男友來載，不料，男友聞到蕭女身上竟有沐浴乳香味，怒氣沖沖，蕭騙說是被性侵，接著換黃某爆怒，因為2人是你情我願，蕭女身上香氣洩露劈腿行徑，也讓她和黃某都吃上官司。



蕭姓女子雖有男友，但為了生計仍得去酒店上班，上個月和前來店內消費的40多歲的黃姓富商認識，蕭女喜歡對方多金，自稱單身接受追求，黃某不疑有它，兩人交往1個多月後，某日相約開車去谷關泡溫泉，洗香香。

兩人完事後，蕭女叫黃某載她回酒店上班，但黃不從，還要求她留下來，兩人因此發生爭吵，蕭女只好打電話叫男友開車來載，不料，男友開車途中，竟在蕭女身上聞到沐浴乳味道，憤怒的逼問是否和客人開房間，蕭女擔心劈腿一事曝光，於是誣指被性侵，男友怒不可遏，帶蕭女到醫院採集檢體，果然在下體檢驗出有精液反應，院方立即向警方通報性侵害案件。

雙方到警局製作筆錄，蕭女見情勢愈發不可收拾，這才坦承早就有男友，但又喜歡多金的富商，當天在溫泉會館，是你情我願之下發生關係，結果沒想到是沐浴乳香氣洩了底。

黃某自稱也是受害者，因為信任蕭女說單身才展開追求，如今反而吃上妨害性自主官司，他要向蕭女提出告訴。

警方訊問後，將黃某、蕭女分別依妨害性自主、誣告罪嫌移送台中地檢署偵辦。