高雄君鴻酒店產權問題　律師遞狀請求暫緩執行鄧文聰

▲君鴻酒店委任律師謝昆峯。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄君鴻酒店遭拍賣而歇業，由於君鴻酒店前身為高雄金典酒店，當時的業主為幸福人壽掏空案的前董事長鄧文聰，鄧遭判刑後，金典酒店也因宣告沒收而被拍賣抵償，以致君鴻酒店名下無資產可供抵押。君鴻酒店委任律師10日北上到高院遞狀，要求暫緩對鄧文聰的執行，等最高法院大法庭有決議後，才能執行。

君鴻國際酒店前身為高雄金典酒店，位在高雄地標「85大樓」的37樓至85樓，擁有590間房間，原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務，經高雄地方法院月前陸續公告拍賣高雄85大樓內樂活商旅、君鴻國際酒店；而君鴻酒店經歷2次流拍，第三次才被海霸王相關的凱德唐公司以54.4億元標下。

而君鴻酒店在5天停止營業，並資遣數百名員工，當時高雄市長韓國瑜回稱，酒店只是經營權易主。沒想到2天前君鴻酒店董事長張慶輝親自出面回應，酒店因為受幸福人壽拖累，只能歇業。而律師謝昆峯更明白說「君鴻酒店不是經營權轉移，是被拍賣掉了、歇業了、倒閉了。」

幸福人壽掏空案目前在高等法院進行更一審，前董事長鄧文聰先前已經遭判刑10年定讞，而由於法院宣告沒收他犯罪所得約美金2億元，執行的檢方鎖定他名下的金典酒店進行查封拍賣變價，直到今年3月間的第三拍，才被海霸王集團買下。

而君鴻酒店委任律師謝昆峯10日北上，到高等法院刑事庭遞狀，要求暫緩執行對鄧文聰的拍賣程序。他表示，「銀行要求君鴻酒店立即返還貸款，但因為君鴻被禁止處分，找不到新的貸款銀行，所以才被法拍。所以君鴻的訴求很清楚，有禁止處分下的資產，再來拍賣的話，這是違法的拍賣程序，實務上沒有清楚的規定。所以君鴻酒店認為，在最高法院大法庭對此做出明確的說明前，後續的拍賣點交等程序應暫緩。」

