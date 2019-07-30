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社會 社會焦點 保障人權

80歲嬤請一對一教練！下跑步機慘摔趴地「肩碎3塊」　家屬怒控健身房：不負責

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記者戴若涵／台北報導

一名高齡80歲的婦人日前到新北市一間健身房使用跑步機，但當她準備緩步走下器材時，卻不慎摔倒，肩膀當場骨折碎成3塊，氣得兒女在網路上PO出影片及文章指控健身房不負責任，對此，健身房則強調，雙方理賠金額談不攏，但仍會拿出最大誠意持續溝通。

▲▼80歲嬤跑步機摔骨折。（圖／東森新聞）

▲▼80歲嬤下跑步機時不慎摔倒骨折。（圖／東森新聞，下同）

一名網友在臉書上發文，「媽咪在7/15上一對一教練課，從跑步機摔下來！我媽80歲了～平時最怕摔跤，肩膀骨折碎成3塊！！！XX健身竟然說沒有責任，保的公共意外險公司（新安東京海上）也說是自己摔倒跟它們沒關……教練課一堂一小時16**，還要有這樣的風險！！！天啊！健身房竟然是這樣不負責任的態度，請大家評評理，幫忙伸張一下正義！！！」。

▲▼80歲嬤跑步機摔骨折。（圖／東森新聞）

從原PO上傳的影片可以看見，健身房裡婦人緩步跟著教練，正當她準備走下跑步機時，卻狠摔一跤，而教練雖然伸出手要攙扶，但仍來不及阻止事件發生，只見老婦整個人趴在地上痛得動彈不得。

事後婦人被檢查出肩膀骨頭碎成3塊，左眼更變成了熊貓眼，手臂上還有著大片的瘀青。老婦人女婿指控，「健身房覺得這個疏失是老人家自己沒有站好造成的，他們一點責任都沒有，所以保險公司不針對這個方面作理賠，他們只有在道義上給一點點錢，他們連醫藥費都沒有付」，語氣聽來相當不滿。

▲▼80歲嬤跑步機摔骨折。（圖／東森新聞）

▲家屬對於健身房的回應感到相當不滿。（圖／東森新聞）

同時，老婦女婿也出具一張張合約證明，怒批這間位於新北市中和的健身房「簽約時很熱絡，出事卻撇得一乾二淨」，一堂要價1600元的教練課程卻發生這種事件，讓他相當憤怒。

對此，健身房則發出聲明強調，會員已和這名教練有2年合作經驗，案發當下除了立即給予包紮，也請教練親自到府上致意，同時派代表前往討論賠償，但目前雙方暫無共識，已經委由第三方協助判定，希望能在走上法律途徑前圓滿解決。（來源：東森新聞）

▲▼80歲嬤健身房摔骨折。（圖／翻攝當事人家屬臉書）

▲80歲老婦人傷勢嚴重。（圖／翻攝當事人家屬臉書）

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關鍵字：健身房,跑步機,骨折,老婦人

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