荷蘭單車警19秒「牽手式上銬」扒手傻眼　網酸美國：不是要有人中彈嗎

▲荷蘭警察騎單車接近扒手。（圖／翻攝自「reddit」）

記者張靖榕／綜合報導

荷蘭因國民盛行騎腳踏車且政府許多措施都對單車騎士友善而聞名，甚至連警察和扒手都騎著單車。網路上瘋傳的一段影片中，一名扒手日前行竊完在街頭被後面同樣騎著單車跟上的警察一把銬住，全程不需下車就完成了，過程相當平和。網友們看完紛紛留言，「動作也太流暢」、「每個人都在笑話這個畫面，但說真的這是很經典的逮捕方式」、「在美國就不是這樣囉」。

一名網友30日在知名論壇「reddit」上轉貼影片，畫面中身穿橘色上衣的警察，一派輕鬆地靠近右前方一名同樣騎著單車的扒手，二話不說就將手銬銬住對方，並示意他到人行道上停車。被銬住左腕的扒手就在不知所措的情況下乖乖就範，全程只花了19秒，而且沒有任何暴力嗆聲或是壓制扭打。

▲▼接著就像牽起朋友的手一樣將扒手逮捕。（圖／翻攝自「reddit」）

這樣的荷蘭日常景象看在許多國外網友眼裡相當稀奇，「太流暢了吧」、「這荷蘭警察太帥了」、「大開眼界耶，扒手動作流暢，警察動作更流暢。」不少美國網友聯想到國內警察逮捕犯人的模樣，也忍不住揶揄，「在美國，你會聽到『不要在掙扎了！砰砰砰』」、「沒有人中彈嗎，不是應該要有人中彈嗎，來自美國的疑問。」

事實上，腳踏車不僅供市民通勤、警察巡邏，在荷蘭也漸漸成為一門「黑生意」。許多竊賊專偷腳踏車，再流入到黑市販賣或是拆解成零件出售，類似的犯行猖獗到民眾向警察通報失竊時，第一個被問的問題就是「你瑣了幾道瑣」？