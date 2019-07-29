南投豪宅闖空門！全家暑假玩歐洲　賊搜括「屋主下月才回國」

▲南投市張姓民眾帶全家出國遊玩，卻遭竊賊闖空門，現場衣物、包包散落滿地。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投市張姓民眾趁暑假期間，帶著家人到歐洲旅遊，但才出國過沒幾天，屋子後方鋁窗竟遭竊賊使用大剪鉗給剪斷破壞，接著闖入家中翻箱倒櫃、偷取財物，隨後揚長而去。警方表示，遭竊的張姓屋主預計8月初才會回國，到底造成多少財損，須等做完筆錄後案情才能夠進一步釐清。

據了解，張姓民眾住處為南投市某處豪宅區，而整個社區後方靠著邊坡，即使進入夏天，屋後樹林也會將涼爽的清風透過氣窗帶進屋內，因此該地的每戶住家氣窗幾乎都呈現開放狀態、且不上鎖，不過在氣窗外也還是加裝鋁窗防範宵小。

好巧不巧，在張姓屋主帶著家人到歐洲展開為期約半個月的旅行途中，空蕩蕩的屋子就這樣被竊賊盯上，竊賊利用大剪鉗將邊坡處的鋁窗上的鋁條破壞，接著就從沒上鎖的氣窗闖入屋內翻箱倒櫃，現場衣物、包包散落滿地；直到鄰居在後方邊坡經過時，發現鋁窗被破壞的痕跡，才驚覺可能遭小偷，遂向警方報案，但竊賊早已不知去向。

▲張姓民眾屋子後方鋁窗被竊賊使用大剪鉗破壞，直到鄰居經過才被發現可能遭竊。

發現鄰居遭竊，附近居民也感到相當訝異，懷疑是否遭有心人士盯上，於是除在張姓屋主回國前加強警戒外，也主動幫忙社區住家巡邏，展現守望相助的精神。

警方提醒，許多家庭趁著暑假期間，會帶著家人外出旅遊增進感情，若旅行時間長達一週以上，須注意家中門窗是否緊閉、上鎖，並建議加裝電子防盜設備，如監視器、警報器、警民連線系統，以達到良好的監控效果，避免類似情事再度發生。