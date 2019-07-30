嘉義鐵路高架化通過待政院核定　陳明文：非常令人振奮的消息

▲▼ 嘉義民雄鐵路高架化，在經過立委陳明文(左二)十多年的努力終於通過。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鐵路高架化一直受到許多嘉義縣民期待，立委陳明文多年來反應嘉縣鄉親希望中央早日核定此案，終於在今年有了突破性進展。交通部30日下午召開審查會審查嘉義縣政府提報「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，審查結果於下午五時多出爐，審查會確認通過「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，交通部將儘速把審查會審查結果報請行政院核定。



審查會結論主要有三，首先是民雄段部分，審查會同意依照嘉義縣政府提報計畫通過；其次是水上段部分，審查會要求嘉義縣政府改以擴大水上基地整體發展計畫作為替代方案，最後為了加速民雄車站的整體發展，審查會也要求嘉義縣政府會同鐵道局與臺鐵局重新研提民雄車站的場站開發計畫，改以集中化方式進行開發。

陳明文表示，鐵路高架化的通過對於嘉義縣來講是一個非常令人振奮的消息，這也表示中央政府終於看到嘉義人的交通需求。他說，自己從民國99年就開始爭取嘉義縣鐵路高架化，這10年來嘉義縣政府的送審計畫總共被交通部退件7次，所幸沒有發生第8次的退件。

陳明文強調，嘉義縣鐵路高架化這個計劃大約是15.12公里，民雄段約8.92公里、水上段約6.20公里，可消除嘉義縣境內9處平交道，他希望行政院可以在今年10月核定「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，這樣才有機會在2020年年底完成後續的「綜合規劃案」與「環境影響評估」，進入實質的工程計畫程序。