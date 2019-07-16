嘉義市鐵路高架化第二期動工　博愛陸橋交通不打結

▲嘉義市區鐵路高架化計畫。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市區鐵路高架化計畫臨時軌工程第2標(C602標)16日在博愛陸橋下工程預定地，由嘉義市黃敏惠市長、交通部鐵道局伍勝園副局長、泛亞工程建設公司張文城董事長、以及立委李俊俋、眾位市議員、里長等貴賓動土後正式展開。C602標主要工程項目為博愛陸橋橋墩、橋面局部改建以及在垂楊大橋下方跨越中央排水臨時軌箱涵工程，工程承攬經費2億3380萬餘元，預計在2021年1月完工。





黃敏惠表示，嘉義市區鐵高計畫第一標C601臨時軌路基工程今年6月底前已超前進度，提前完工，緊接著C602標工程也在今天動土，未來還有C603及各項主體工程會陸續開工，這代表著鐵高工程持續加速前進，邁向新的里程碑。鐵路改建就好比「穿衫改衫」的艱困工程，也感謝鐵道局與泛亞工程的用心規劃。而未來新的都市發展與規劃才是嘉義市最大的挑戰，包含東、西區的都市縫合、嘉義車站成為市區最重要的商業中心等。要成就嘉義市成為臺灣西部新都心，鐵高建設絕對是一大重點。



黃敏惠也提醒工程團隊，注意施工期間對博愛陸橋橋面上交通、噪音振動、中央排水的影響，務必事先對用路人進行宣導。同時也感謝施工團隊回應市府期待，選擇用「半半施工法」局部改建博愛陸橋，以及利用非汛期施做跨中央排水臨時軌箱涵工程，讓水流能大量疏通，大幅減輕施工對交通、排水的影響。



交通部鐵道局伍勝園副局長表示，鐵高計畫提供嘉義市「打通任督二脈」與「都市縫合」的機會，但這只是一個「骨架」，周邊更要以「都市發展」的角度，促進「都市更新」，讓嘉義市發展成特有的都會區。伍勝園副局長更感謝市府協助辦理相關都市計畫作業、地上物查估及地方協調事務，加上近期嘉市鐵高案完成了環境影響差異分析以及工程經費審議兩項重要里程碑之後，各分項工程計畫正陸續按預定時程開展。



泛亞工程建設公司代表現場簡報指出，C602標工程博愛陸橋局部改建的原因是為了減少永久軌位於北榮里與長安街用地的徵收拆遷，而將臨時軌再往東移一股道，因此博愛陸橋下橋墩也就必須跟著往東移，工程單位會盡量減輕交通、噪音等衝擊影響，包含夜間施作的低噪音振動機具與隔音裝置、並引進建築資訊模型軟體(BIM)模擬、檢視工程設計時與完工後的主要面向。



市府交通處強調，博愛陸橋局部改建期間自今(108)年12月起至明(109)年9月，橋面上交通沒有全面阻斷，仍可維持雙向各1線快車道、1線機車道混合行駛，提醒用路人盡可能於施工期間改道行駛；另一處在垂楊大橋下方跨越中央排水的臨時軌箱涵工程，則將利用雨水較少的非汛期施工，也可避免受夏秋季節強降雨的影響。