賴清德提「3個如果」　陳明文嗆：他不選民進黨才會贏

記者林銘翰／台北報導

前行政院長賴清德積極爭取民進黨總統初選提名，民進黨立委陳明文23日表示，他了解賴清德出線主要是證明「他選民進黨才會贏」，但情勢已有變化，現在是「他不選民進黨才會贏」。

民進黨22日中執會於下午三點開始，並首度開放線上直播，會議約於下午五點左右進入休息，賴清德也於此時突然現身黨中央，與卓榮泰私下進行協調。會議於晚間七點由卓榮泰宣布再開，不過僅進行短短不到兩分鐘後，卓榮泰強調規則不是不能改，但必須要雙方都有共識為前提，他宣布中執會散會，交由五人小組再討論，「下星期三中執會再協調」，而賴清德本人則是直接現身黨部召開記者會提出「3個如果」。

賴清德會後表示，他這次出現是為了提出新策略，「第一個情況，如果小英總統贏韓國瑜，我無條件支持她競選連任；第二個狀況，如果我沒有贏韓國瑜，我也全力支持蔡總統連任；第三個情況，如果我贏韓國瑜市長，韓國瑜又贏小英總統，我請小英總統還有黨提名我出馬競選總統」。

對此，陳明文表示，大家都認為應該有人在操這個盤，從主席手稿唸完到掉頭就走，而且還跟賴清德在主席室討論了一段時間，「應該是早有安排」。陳明文說，現任總統被挑戰是民進黨前所未有的情形，連美國兩百多年的憲政經驗都沒有過現任總統受到挑戰，這點也是黨內大家所憂慮的，所以總統蔡英文也一再宣誓「一加一大於二」。

陳明文也強調，他了解賴清德出線參選，主要是證明「他選民進黨才會贏」，但現在情勢已有變化，現在的形勢是「他不選民進黨才會贏」，這點已經很清楚。

▲民進黨立委陳明文受訪談昨天中執會場情況。（圖／記者屠惠剛攝）

