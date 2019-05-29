民進黨中執會通過英派提案　獨派團體怒斥「蔡英文不要臉」

▲獨派團體包圍民進黨中央。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，會中採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調；另外，電視政見會從原本舉辦二場，改為一場。會後中執委紛紛由大樓側門離開，獨派團體則持續於大樓正門抗議，大罵「蔡英文不要臉」、「陳明文下台」。

由於挺英派代表於中執會人數占優勢，中執會最終由黨主席卓榮泰以裁示不表決的共識下通過嘉義縣長、中執委翁章梁的提案，挺賴代表的民進黨立委林俊憲則表示遺憾，要求將其發言意見列入紀錄，留下歷史見證。

林俊憲表示，賴陣營沒辦法接受，他明確要求黨中央留下他反對意見，民進黨舉辦初選從來沒有到一半突然被迫改變規則，他代表賴清德表達遺憾，無奈違反當事人意願被迫改變遊戲規則，對黨的傷害極大，這樣的提案勢必對明年大選產生負面影響，黨要負起最大責任。

對此，獨派團體持續於黨中央一樓大門抗議，痛批總統蔡英文「不要臉」、「搏歹角」、「快70歲還敢稱自己辣台妹不要臉」，也將炮火對向挺英代表的民進黨立委陳明文，大罵陳明文有黑道背景還官司纏身，蔡英文竟然還放任這樣的人在黨中央擔任要職，強烈要求陳明文下台。

此外，現場也有團體成員要求陳明文「滾出民進黨」，台灣幸福國家連線總召紀文慶思考後則認為，「確實應該考慮撤銷他的黨籍」。