不受實體清單影響「華為仍穩定供貨」！　梁華：客戶是信任我們的

▲華為今年上半年銷售收入達4013億元（台幣約1.8兆）。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

華為今日在深圳舉行公司舉行發布會，公布華為在2019年上半年的業績。此外，面對美國的「實體清單」威脅，華為董事長梁華表示，這雖然對華為的發展帶來了一些干擾，但整體影響程度是可控的，而且主力產品幾乎不受影響，這也顯示出，「客戶是信任我們的。」

梁華表示，「我認為，客戶的訂單和消費者的選擇是最大的信任，感謝全球客戶對華為的支持。」此外，他提到，供應商和合作夥伴也給予了很大的支持，保障華為供應鏈的穩定，以及對客戶的交付，「我們沒有一天停止生產，沒有一天中斷對客戶發貨。」

梁華指出，華為在下半年及明年面臨的困難較大，有許多洞要補，自美國實施制裁後，「我們對主力產品進行整理，看哪些能保持供應，不能保證供應就改版，進而保障客戶的需求，若不是很重要的可能就放棄；此外，我們的業務有連接、計算、智能終端，在連接和計算基本都補得差不多了，至於終端產品方面，正在努力地解決。」

▲梁華在被列入實體清單前，整個公司的業務發展非常快，現在也還在增長，除了少數產品受到影響外。（圖／翻攝央視）

另外，針對操作系統「鴻蒙」之研究，梁華回應，該系統一開始就是針對IoT物聯網所做，包括物聯網、自動駕駛、遠程醫療、工業控制等方面可以應用，至於未來手機的操作系統會是什麼樣子，「相信會基於不同的產品，做好長期發展的準備，若不被允許使用Android的話，我們也有能力讓大家在未來產品中看見。」

華為在下半年旗艦Mate 30系列近期傳聞不斷，梁華指出，若美國政府允許，Mate 30就會搭載Android的操作系統和生態，如果不允許，就選擇發展自己的操作系統和生態，等到發布時大家就能看見。他強調，華為沒有退路，堅定向前才是唯一之道，「我們堅信會取得勝利。」