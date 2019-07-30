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影／5G商用領先全球！　華為公布2019上半年業績「收入達1.8兆」

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▲華為的智慧型手機Q1銷量大幅攀升。（圖／路透）

▲華為今日舉行2019年上半年業績發布會。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

華為今日在深圳舉行公司舉行「2019年上半年業績發布會」。華為董事長梁華表示，華為今（2019）年上半年銷售收入為4013億元（台幣約1.8兆），年增率增長23.2%，利潤率為8.7%，「目前華為已獲得了50個5G商用合約，累計發貨超過15萬個基站，在5G商用方面是領先全球的。」

梁華表示，客戶訂單和消費者選擇是對華為最大的信任，供應商和合作夥伴也對華為給予了極大支持；同時，華為供應鏈的管理和多元化策略也得到了驗證，「我們沒有一天停止生產，沒有一天中斷對客戶發貨。」此外，他更提到，計劃在2019年投入1200億元（台幣約5411億元）來做研發。

▲華為董事長梁華（圖／翻攝央視）

▲華為董事長梁華今對外公布公司業績。（圖／翻攝央視）

梁華提到，華為上半年智慧手機出貨達到1.18億台，年增率增加24%，除了手機以外，平板電腦年增率增長10%、PC增長3倍、可穿戴設備增長2倍，呈現穩定增長。另外，他提到，雲服務開發者已超過80萬，甚至匯集了5億的華為用戶，無論是手機出貨、生態場景布局、生態環境建設都有明顯進展。

▲不受實體清單影響「華為仍穩定供貨」！　梁華：客戶是信任我們的（圖／翻攝央視）

▲華為上半年業績穩定增長。（圖／翻攝央視）

梁華表示，從客觀的角度來看，華為在下半年及明年要面臨的困難較大，需要更多投入，對於華為全年的經營業績可能會有一定的影響，「但是我們會繼續補洞」。他強調，運營商業務的洞已經補得差不多了，現在主要在補消費者業務的洞，外部環境的困難可能會暫時影響華為前進的節奏，但並不會影響戰略方向。

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關鍵字：華為,2019年上半年業績發布會,梁華

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