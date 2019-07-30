蔡英文：台灣是加州全球第7大貿易夥伴　每年雙邊達200億美元

▲總統蔡英文30日接見美國加州州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon） 。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日接見美國加州州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon）時表示，台灣是加州全球第7大貿易夥伴，雙邊貿易金額每年達到200億美元，台灣企業對加州直接投資金額也已經超過84億元。

蔡英文表示，藍道安是台灣的老朋友，早年在台灣教過英文，從政後堅定支持台灣跟台美友好的關係，同時也非常照顧加州的僑民；而在過去三年多來，雙方努力下台美關係已經達到非常好的狀態。

蔡英文說，這個月她出訪加勒比海友邦，過境美國紐約跟丹佛，很感謝美方的協助跟禮遇接待，這幾年出訪中，也曾經到過洛杉磯，都獲得熱烈歡迎跟許多美國政要會面，感受到加州對台灣深厚的情誼。

蔡英文表示，台灣是加州全球第7大的貿易夥伴，雙邊的貿易金額每年達到200億美元；此外，加州也是台灣高科技產業在海外重要的投資地，台灣企業對加州直接投資金額已經超過84億美元。

對於這次藍道安訪台重點，是要考察高速鐵路等重要的基礎設施，蔡英文表示，她也希望可以了解台灣經濟發展跟產業轉型，可以是加州未來推動建設計畫的參考。

▼總統蔡英文30日接見美國加州州眾議會議長藍道安（Anthony Rendon） 。（圖／總統府提供）

