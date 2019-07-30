「沒購買任何免稅品」　羅致政喊告爆料者：模糊拚外交的成果

▲總統蔡英文出訪隨行立法委員，趙天麟、羅致政、管碧玲。（資料照／記者陶本和攝）

記者張乃文／綜合報導

國安局走私菸案延燒至第9天，隨機出訪的華航人員30日接受廣播節目專訪時透露，「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了」，而陪同總統蔡英文出訪的立委羅致政立刻澄清，他沒購買任何免稅品，更沒參加國安局的團購，認為這種沒證據的爆料「模糊我們辛苦拚外交的亮麗成果」，並說「一定對爆料者提告到底」。

羅致政在臉書PO文，他表示，一早看到某位華航人員接受專訪時說，「全機好像只有蔡英文總統沒買免稅品...」，此說法已明顯暗示除總統外所有人都涉入此案。他直批，這種沒證據的爆料，「不僅模糊我們辛苦拚外交的亮麗成果」，更「嚴重損害所有無端捲入者、包括我個人的名譽」。

羅致政重申，這次出訪過程中，無論事前或機上，他都沒購買任何免稅品，更沒參加國安局的團購，不只是菸品，任何免稅品都沒買。而他也指出，「一定對爆料者提告到底」，讓司法還給無辜者一個公道。

而華航也隨即回應，對於華航人員發言稱「全機只有總統沒買免稅品」一事引發立委不滿，華航發言人劉朝洋表示，因是個聊天節目，當時聊天過程很輕鬆，就脫口而出「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

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