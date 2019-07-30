「蔡英文修官邸1億2千萬」　退伍軍人臉書張貼假消息被約談

▲桃園市一名朱姓退伍軍人散播總統蔡英文花大錢修官邸，日前遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局30日約談一名家住桃園市的退伍軍人到案，這名朱姓退伍軍人日前在臉書張貼：「蔡英文修官邸一億二千萬超前三任16年總和8千萬買車四千萬」之不實訊息，結果經上百網友轉貼分享，對此總統府政風室驚覺民眾透過網路傳播不實資訊侮蔑總統蔡英文，日前向桃園市政府警察局、刑事局專責科技犯罪偵查的偵九大隊報案，警方約談朱男到案說明，並依違反社維法相關規定移送裁處。

刑事局表示，臉書社群一名朱姓網友日前散播上述不實消息，案經總統府政風室於7月11日函請刑事局追查。警方調閱臉書資料、確認該臉書帳號使用者為家住桃園市的朱姓退伍軍人，朱男到案後坦承因為不滿民進黨、蔡英文總統施政表現才憤而貼文，但堅稱也是收到其他網友轉傳、辯稱不知消息真假才會轉貼。

刑事局則呼籲民眾針對網路來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」原則謹慎查證，製造、散布不實消息，將依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

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