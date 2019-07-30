快訊／華航員工稱「只有蔡英文沒買免稅品」惹議　5小時後道歉說口誤

▲蔡英文出訪隨行立法委員管碧玲、羅致政、趙天麟，管碧玲和羅致政表示沒買免稅品。（圖／記者陶本和攝）

記者賴文萱／台北報導

廣播主持人周玉蔻今（30日）上午針對總統專機的服務，專訪華航資深員工，其中空服處空服管理部經理劉建文提到機上「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了」引發爭議，同行立委管碧玲、羅致政和羅致政也說沒買，對此華航發言人表示，「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

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▲華航總統專機隨行人員上節目談機上秘辛。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

對於華航人員發言稱「全機只有總統沒買免稅品」一事引發立委不滿，華航發言人劉朝洋表示，因是個聊天節目，當時聊天過程很輕鬆，就脫口而出「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

華航資深員工稍早在廣播上的說法，稍早讓隨機同行的立委管碧玲、羅致政發臉書自清，另外，立委趙天麟也坦承自己買一條菸跟部分化妝品，完全合法。

華航聲明全文：

有關本公司劉建文經理今日於廣播節目受訪，『回答主持人問說那這次總統蔡英文有買免稅品嗎？劉建文則笑說，「好像全機就總統沒買」。』

相關發言與事實不符合，特別在當前，總統專機免稅品因相關案件受到社會各界矚目之際，即以未經求證、不夠精確的言語，評論航班旅客消費免稅品，本公司認為極為不妥，更造成相關當事人困擾。特此澄清說明，本公司鄭重向本次專機同行之政府官員、立法委員及媒體記者等全體旅客，致上最深的歉意。

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