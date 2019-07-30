患思覺失調症！他苦惱：能做啥工作　工程師「詛咒聲跟6年」...曝2點走出黑暗

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

因為電視劇《我們與惡的距離》，相信不少人對思覺失調症有著初步認識，甚至翻查資料做進一步探討，一名患者目前有在吃藥治療，但對於該找什麼工作十分苦惱。po文就釣出患病6年的工程師現身說法，同時強烈叮囑道，「記得藥不能停」。

苦主在論壇「mobile01」表示，自己得到了思覺失調症，吃藥後全身無力，也沒有身心障礙手冊，「不知道有哪些工作適合我？」對此，一名患病的工程師回應，「一直吃藥了6年，這6年中幻聽、幻覺、詛咒一直伴隨著我，不過我有信仰，每天禱告，在第4年開始好很多，第6年好了90％以上，可以正常一點工作。」

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▲感覺耳邊總是傳來詛咒聲。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而對抗病魔的方法，工程師笑說，「有時信仰很重要，加油，一起努力，記得藥不能停。」另外，也有網友分享親友案例，他建議，不要急著找工作，先調養身體、運動，把思緒整理到可以正常生活後，再去找工作，「親友當時就是急著找工作，結果適得其反，被幻覺打敗，言行失常搞到失業，現在跑去讀研究所，埋首在書堆了。」

思覺失調症是「思考」與「知覺」失調的腦部疾病，男女發生率皆為1%，患者發病後常見症狀有幻聽、幻覺、妄想、社交退縮等。先前《ETtoday新聞雲》就曾報導過，「照護線上」指出，養育方式對該病是否發作並沒有重大影響，而且正在接受治療的思覺失調者，並不比一般人危險，若患者突然抓狂，可能是從未接受過治療，或是患病同時還有濫用毒品、藥物等狀況存在。

▲患者經常難以分辨真實與幻覺。《我們與惡的距離》劇照，與本文無關。（圖／公視提供）

照護線上也提到，由於思覺失調患者常難以分辨真實與幻覺、注意力容易不集中、學習與記憶出現障礙，要找到工作確實有難度，加上患者無力關心外表與形象問題，可能會讓長官觀感不佳；不過，若病情控制得當、不至於完全失去行為能力，能勝任工作的患者還是不少，且持續工作也算復健治療的方式之一。

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