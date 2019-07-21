池府王爺繞境「騎士碎唸擋路」　陣頭不開心秒變街頭快打擂台

記者張君豪／台北報導

近來天氣炎熱民眾可能因此火氣暴躁！昨20日晚間18時台北市韶安街「崁頂永義宮」舉辦池府王爺遶境活動居然上演路過民眾與陣頭發生口角鬥毆衝突！中正二警方獲報後，啟動快速打擊部隊、投入約40多名警力到場噴灑辣椒水強制驅離這些失控香客和宮廟人員、迅速控制現場。警方強調、對於出手毆打、不聽制止的宮廟失序人員，將依社維法和刑法妨害公務傳喚函送。

▲台北市中正區宮廟繞境發生鬥毆事件、警方到場噴灑辣椒水制止。（圖／記者張君豪翻攝）

中正二警方表示：轄區紹安街114號「崁頂永義宮」昨天舉辦池府王爺聖誕繞境活動，傍晚18時左右，因一名騎乘腳踏車經過民眾、不滿繞境隊伍堵住路口出言理論、因此與繞境的表演團體「帝君會」人員發生口角互罵、雙方當街大打出手。觀看繞境的民眾嚇得趕緊打110求助，警方獲報啟動快速打擊部隊、由勤指中心調派中正二轄區線上約40多名警力趕赴現場制止。

大批警員到場後、發現宮廟表演團體與民眾打得不可開交、經勸止無效後警方當機立斷使用辣椒水噴霧，現場並挾優勢警力立即區隔開衝突雙方，警方說：因宮廟陣頭人員有聚眾鬥毆、不聽警察勸導事實、警方當下依法蒐證，並會依社會秩序維護法第87條、刑法妨害公務部分究責、近期陸續傳喚涉案人等到案說明並函送裁處。

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