　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘴巴潰瘍幾個月懶理！40歲人夫得口腔癌...手術「人間蒸發」再回診慘爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下巴,鬍子。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名40多歲人夫口腔潰瘍，好幾個月都不見好轉，求診後竟罹患口腔癌，醫師也迅速安排住院、手術事宜，沒想到開刀當天他人間蒸發，直到幾個月後才再度現身，但癌細胞早已擴散，儘管進行一連串化療、放療，仍不敵死神召喚。

口腔外科醫師林葳在節目《醫師好辣》指出，大部分口腔癌的元凶，不外乎是菸、酒、檳榔，而台灣的口腔癌位居世界第一，與檳榔脫離不了關係，抽菸罹患口腔癌的機率是一般人的18倍，吃檳榔為28倍，若抽菸又吃檳榔是則高達89倍。

請繼續往下閱讀...

▲嘴巴潰瘍幾個月懶理！40歲人夫得口腔癌...手術「人間蒸發」再回診慘爆。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲男病患突然消失。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

林葳提到，之前有位40多歲的壯年男性，口腔裡的潰瘍好幾個月都沒好，直到他老婆架著他來門診，才終於知道自己罹患口腔癌，而他們也趕緊安排手術、住院，「住院到了那一天，病人突然人間蒸發，我們怎麼打給他就是不接，不然就是已讀不回。」

時隔數個月，他們都忘記有這個病人時，男子再度現身診間，並透露這段時間跑到山上拜宮廟、吃草藥。林葳表示，「他的腫瘤當然沒有縮小，而且整個往外圍擴散開來，原本可以開刀，現在沒辦法開刀，所以我們就只能用一些輔助性的治療方式，像是化療、放療這些，去延緩癌細胞的擴散，比較遺憾的是，最後他還是不敵病魔。

▲嘴巴潰瘍幾個月懶理！40歲人夫得口腔癌...手術「人間蒸發」再回診慘爆。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲原來那段時間，他跑到山上拜宮廟、吃草藥了。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

林葳強調，早期發現早期治療，尤其是口腔癌，如果能夠及早發現，它治癒率是很高的，「至於口腔癌要怎麼去做防治跟篩檢，其實很簡單，菸、酒、檳榔要戒掉，最重要的是，你要定期去檢查，其實口腔癌或者所謂的頭頸部腫瘤，是很容易目視、被檢查出來的。最簡單的方式，就是半年找牙醫報到，不只是洗牙、檢查牙齒，其實也是在做整個口腔的檢查。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
雲林農舍遭空中盤旋2分鐘　韓國瑜一臉疑惑：為何調直升機去我家
46噸公路坦克下坡狂衝300公尺　「最陰139」撞27車6傷

關鍵字：口腔癌,潰瘍,開刀,動手術,宮廟,回診,醫師好辣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生理解剖一看頭炸痛！護理師「超猛男神筆記」開外掛　考生讚爆：記熟了

龍山寺逛一圈！巷仔內「一票阿姨OO」他嚇壞　老司機狂爆內幕：你還太嫩

影／10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚了...3.5萬人讚嘆：精心布局阿

影／新竹妹「巨泡恐龍手」癢爆！大票苦主經驗談：一抓整手流膿　醫師解答

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

影／大眼正妹「國旗比基尼」登玉山！深溝、川字肌全露…「我不是什麼粉啊」

「氣象局學姊」激似桂綸鎂！氣質爆棚...網看一眼秒被電翻　超驚人學霸背景曝光

住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹一看監視器...倒數5秒背脊麻

往年潭子觀音菩薩成道日　整城辦流水席盛況如今已不再了

周日出去玩「北台灣熱飆36°C」　雙北、宜蘭午後雷陣雨再3天

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

往年潭子觀音菩薩成道日　整城辦流水席盛況如今已不再了

周日出去玩「北台灣熱飆36°C」　雙北、宜蘭午後雷陣雨再3天

一起賣菜！新人傳統市場拍「生活感婚紗」　白菜、攤販全入鏡超唯美

嘴巴潰瘍幾個月懶理！40歲人夫得口腔癌...手術「人間蒸發」再回診慘爆

男廁一張「馬桶先生怒了」公告！釣出8句神回覆：人家是OO　網點出真相笑翻

雨彈來襲！西半部17縣市大雨特報　雙北「大雷雨警戒」

幫媽清冰箱！她挖出2顆拳頭大「惡魔丸子」：超硬　神秘本體驚呆眾人

Line瘋傳「1隻雞打4種抗生素」超毒　農委會怒揭真相：別再騙了！

試用期權益如同正職　職場菜鳥做1個月被開除也能領資遣費

生理解剖一看頭炸痛！護理師「超猛男神筆記」開外掛　考生讚爆：記熟了

高雄異國料理超平價！超過35種義大利麵、燉飯還有烤全雞

果皮、大蒜...夏天驅蚊就靠這4樣「天然材料」！再也不怕叮咬

世界最醜動物！只有錢人才養得起　1餐要吃掉上千隻螞蟻

喜樂島暫不自推總統人選　立委將拚10席以上

雨彈炸完高屏「突襲福建」　上午晴下午預警：強降水60mm以上

轉到肉肉購物台！貪吃柴秒衝電視機前坐好：想買一份...

汐止善琴慈惠堂傳達母娘慈　 捐千斤白米關懷花蓮弱勢

神農旗冠軍隊赴美參加國際龍舟賽 　鄭文燦：促進城市交流

往年潭子觀音菩薩成道日　整城辦流水席盛況如今已不再了

印尼公開賽／戴資穎身體不適敗給山口茜　「下禮拜再努力」

生活熱門新聞

長榮復飛推超狂促銷！只有10天..

高雄暴雨「公車內部一片泥水」

「氣象局學姊」激似桂綸鎂！驚人..

高校畢業歌票選步驟看這裡！

17縣市大雨特報　雙北大雷雨警..

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO..

4人住摩鐵驚見「開放浴室」！他..

連滴妹都錯！100ml不是「莫..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

男ATM領錢「密碼都有6」？網..

冷氣吹不涼！爸堅持換一台　兒子..

韓粉直播畫面都黃流：是積水不是..

張國煒10月親駕星宇首架A32..

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶..

更多熱門

相關新聞

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

近年來性觀念逐漸開放，及性行為年齡層下滑，許多女生在不對時間點懷了孕，或是和不對的人有了結晶，就會選擇人工流產。一名25歲女研究生，下腹痛又出血，掛急診時說已懷孕10週，但因人生規劃無法生下寶寶，希望醫師能以「假性流產」幫墮胎，卻遭到拒絕，無計可施的她只能找密醫，沒想到下次送醫時子宮破裂慘變形。

宮廟佛歌炮聲轟炸人腦…她怒了　

吃生肉！她拉5公尺「牛肉麵條」蠕動ing

月經沒來過...18歲女是「假性陰陽人」！

手足口病一週染日3萬童　10年最多！

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／任達華被捅刀爆血！

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

「買可樂」什麼意思？台劇神解羞爆

任達華傳訊求救：找人幫幫我！

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！泳池玩水大秀美背

傻男友皮繃緊！12星座女「提分手預兆」

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面