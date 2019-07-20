嘴巴潰瘍幾個月懶理！40歲人夫得口腔癌...手術「人間蒸發」再回診慘爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名40多歲人夫口腔潰瘍，好幾個月都不見好轉，求診後竟罹患口腔癌，醫師也迅速安排住院、手術事宜，沒想到開刀當天他人間蒸發，直到幾個月後才再度現身，但癌細胞早已擴散，儘管進行一連串化療、放療，仍不敵死神召喚。

口腔外科醫師林葳在節目《醫師好辣》指出，大部分口腔癌的元凶，不外乎是菸、酒、檳榔，而台灣的口腔癌位居世界第一，與檳榔脫離不了關係，抽菸罹患口腔癌的機率是一般人的18倍，吃檳榔為28倍，若抽菸又吃檳榔是則高達89倍。

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▲男病患突然消失。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

林葳提到，之前有位40多歲的壯年男性，口腔裡的潰瘍好幾個月都沒好，直到他老婆架著他來門診，才終於知道自己罹患口腔癌，而他們也趕緊安排手術、住院，「住院到了那一天，病人突然人間蒸發，我們怎麼打給他就是不接，不然就是已讀不回。」

時隔數個月，他們都忘記有這個病人時，男子再度現身診間，並透露這段時間跑到山上拜宮廟、吃草藥。林葳表示，「他的腫瘤當然沒有縮小，而且整個往外圍擴散開來，原本可以開刀，現在沒辦法開刀，所以我們就只能用一些輔助性的治療方式，像是化療、放療這些，去延緩癌細胞的擴散，比較遺憾的是，最後他還是不敵病魔。」

▲原來那段時間，他跑到山上拜宮廟、吃草藥了。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

林葳強調，早期發現早期治療，尤其是口腔癌，如果能夠及早發現，它治癒率是很高的，「至於口腔癌要怎麼去做防治跟篩檢，其實很簡單，菸、酒、檳榔要戒掉，最重要的是，你要定期去檢查，其實口腔癌或者所謂的頭頸部腫瘤，是很容易目視、被檢查出來的。最簡單的方式，就是半年找牙醫報到，不只是洗牙、檢查牙齒，其實也是在做整個口腔的檢查。 」

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