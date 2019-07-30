告別枯燥常訓！大安警推多元化訓練　美國隊長PK三太子

記者張君豪／台北報導

近來民眾對於警察體能戰技提升要求日益增加，各縣市警方也加強常訓體能訓練，台北市大安警分局於29日下午1時假保安警察大隊體技館舉行年度經常性體能訓練，由分局各單位同仁組隊報名，計有各派出所、警備隊、偵查隊、交通分隊共10支隊伍參加。

▲大安警推多元化常訓，警員打扮成暴龍、美國隊長，幫同仁加油打氣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警推多元化常訓，三太子也到場助威。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方在分局長周煥興帶領下，輪番上場進行籃球、羽球、桌球等3項競賽較勁體能，未參賽同仁則精心打扮組成加油啦啦隊，新生所同仁扮成暴龍及原始人在場上熱舞，和平所同仁則演出美國隊長與暴龍大戰，瑞安所更是請出電音三太子在場中大秀舞技。

大安警分局為求比賽精采訓練紮實，除了自己所轄單位組隊外，另特邀請知名房仲企業、調查局台北市大安調查站籃球隊前來進行友誼賽，以球會友，相互切磋，增進機關及警民情誼。大安警方表示：「多元常訓、高昂士氣、和諧團隊、執勤效能」，未來會進行各種多元化的常訓球類競賽，利用兼具趣味性和訓練效果的方式，增進警員各項體能。

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