　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪大雨不斷波麗士好辛苦！　警雨中推車保車流順暢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

近日北部豪大雨不斷，台北市車流量明顯增多，大安警分局為強化雨天尖峰時段交通疏導作為，規劃轄區內11處重要路口，警員交整崗位須提前於16時30分到崗，並由各派出所幹部帶班疏導交通，員警均冒雨站於路口中，期以明確手勢，及響亮哨音提醒用路人保持路口淨空，及提高行車安全，避免塞車及事故狀況發生。

▲大安分局臥龍所警員冒雨推車紓解車流。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安分局臥龍所警員冒雨推車紓解車流遭當辛苦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並運用各路口監視器(CCTV)由勤務指揮中心專人監看路況，倘發現有交通壅塞或交通事故等狀況，即指揮啟動「交通快打」部隊迅速到場疏導及排除事故障礙，避免交通狀況蔓延而影響周邊交通順暢與秩序。

▲大安分局臥龍所警員冒雨推車紓解車流。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安分局臥龍所警員冒雨推車紓解車流。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局同時於下午尖峰時間加強巡查取締及拖吊違停車，避免影響道路容量紓解壅塞，12日傍晚5時許，臥龍街派出所員警於辛亥、復興路口疏導交通時，發現一部自小客車於路中拋錨，為免影響交通，即積極主動上前協助車主將該車推至路旁不影響交通處，希望減少交通衝擊。

北市大安警分局強調，北市警方目前根據豪大雨特殊天候，除平時於上下午交通尖峰時段規劃員警及義交於各重要路段加強疏導、另對於雨天及特殊交通狀況亦備有完備之疏導處置作為，也呼籲通勤民眾小心駕駛注意前後方車距，維護行車平安。

【其他新聞】

獨 ／建中生惡搞「蔣公銅像→薩諾斯」惹爭議 校友揚言提告

 水電工很會！租公寓竊電「挖礦」鄰居抓狂 恐賠550萬

萬安演習警報剛響「重機單車相撞」 騎士犁田撞電桿爆頭亡！

ET快訊
桃園車行挾持6人！歹徒持長槍走出「配紅外線瞄準具」　3小時內
快訊／桃園歹徒持槍挾持6人　警政署陳家欽到場坐鎮
老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門」　利菁痛批藉口：太殘忍

關鍵字：大安警分局,豪雨,交通快打,疏導車流

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園車行挾持6人！歹徒持長槍走出「配紅外線瞄準具」　3小時至少開11槍

快訊／桃園歹徒持槍挾持6人　警政署陳家欽到場坐鎮

豪大雨不斷波麗士好辛苦！　警雨中推車保車流順暢

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網淚：放過他吧

快訊／桃園2歹徒持槍挾持人質　「有長短槍、手榴彈」警匪對峙

真的「虎落平陽 被犬欺」！　里長伯慘遭流浪狗圍攻濺血

刑事bear反毒專車下鄉　抵台東宣傳全民反毒概念

哭吼「起來」老師狂打氣！男童「躲雨」遭竹棚壓死　單親爸見屍崩潰

汐止工程師家庭不幸福又缺錢…走路揮手「不小心」整掌拍在她的美乳上

代購彩卷「中千萬」　婦驚喜忙匯款…警出手阻「你被騙了」

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

快訊／桃園車行挾持6人！歹徒持長槍走出「配紅外線瞄準具」　3小時至少開11槍

快訊／桃園歹徒持槍挾持6人　警政署陳家欽到場坐鎮

豪大雨不斷波麗士好辛苦！　警雨中推車保車流順暢

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網淚：放過他吧

快訊／桃園2歹徒持槍挾持人質　「有長短槍、手榴彈」警匪對峙

真的「虎落平陽 被犬欺」！　里長伯慘遭流浪狗圍攻濺血

刑事bear反毒專車下鄉　抵台東宣傳全民反毒概念

哭吼「起來」老師狂打氣！男童「躲雨」遭竹棚壓死　單親爸見屍崩潰

汐止工程師家庭不幸福又缺錢…走路揮手「不小心」整掌拍在她的美乳上

代購彩卷「中千萬」　婦驚喜忙匯款…警出手阻「你被騙了」

華倫夫婦親生女兒：安娜貝爾至今仍提醒我「miss me ？」　牢記2秘訣保命

珍奶用「吃的」　台北凱撒Checkers餐廳推出珍珠奶茶甜點與披薩

罕見！男大生「胸腔長睪丸癌腫瘤」胸悶、胸痛當成練跆拳受傷

五股里長打造「眷村文史館」！千件懷舊老物展出　如穿梭時光走廊

印度運輸機神秘失蹤　是被外星人吸走了？

泰勒絲、凱蒂佩芮大和解！　「一盤餅乾」結束6年恩怨

「流麻溝15號」曾是他們共同戶籍　2019綠島人權藝術季暑假展開！

香港反送中22傷！林鄭月娥晚間終露臉　3分鐘短片譴責「示威暴動」

《大時代》都播了246集…「消失的志琳」終於要登場！　演員身分曝光

打敗劉詩詩！　24歲的她榮登「古裝劇第一美」

社會熱門新聞

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪..

41歲女友與同事過夜　慘遭小男..

鐵棍擊中女騎士　網怒：騎重機錯..

19歲男見女看護起色心　熊抱摸..

即／桃園歹徒持槍挾持6人　警政..

台南小五男童戶外教學　遇大雨躲..

國1轎車碰撞國光客運　駕駛拋飛..

買彩券4年賒帳2700萬！女兒..

竹棚壓死清寒男童　老師痛哭：叫..

阿翔吻謝忻　胡睿兒稱自己性侵案..

快訊／桃園車行挾持6人！歹徒持..

少年騎車自摔　慘變輪下亡魂

老師哭吼狂打氣！男童躲雨遭竹棚..

更新／恆春婦陳屍家中　丈夫拿木..

更多熱門

相關新聞

內政部自創「貓咪效應」…神解釋豪雨襲台

台灣近日受到滯留鋒影響下起豪雨。對此，內政部在臉書開起「不科學小百科」，從雷達回波圖解釋豪雨發生的原因，居然是因為一句英文諺語，還釣出行政院長蘇貞昌留言「別瞎掰好嗎？」

降雨趨緩！氣象局解除劇烈豪雨作業

上匝道瞬間熄火　警5分鐘搞定拋錨車

鄭明典PO雨量圖示警：非必要別去山區

滯留鋒擺盪！雨勢擴大13縣市豪大雨特報

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪封街對峙

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

謝忻認了「喜歡阿翔！」親暱撥弄他瀏海

獨／阿翔偷吃謝忻1年前就被抓包！

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面