豪大雨不斷波麗士好辛苦！　警雨中推車保車流順暢

記者張君豪／台北報導

近日北部豪大雨不斷，台北市車流量明顯增多，大安警分局為強化雨天尖峰時段交通疏導作為，規劃轄區內11處重要路口，警員交整崗位須提前於16時30分到崗，並由各派出所幹部帶班疏導交通，員警均冒雨站於路口中，期以明確手勢，及響亮哨音提醒用路人保持路口淨空，及提高行車安全，避免塞車及事故狀況發生。

▲大安分局臥龍所警員冒雨推車紓解車流遭當辛苦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並運用各路口監視器(CCTV)由勤務指揮中心專人監看路況，倘發現有交通壅塞或交通事故等狀況，即指揮啟動「交通快打」部隊迅速到場疏導及排除事故障礙，避免交通狀況蔓延而影響周邊交通順暢與秩序。

▲大安分局臥龍所警員冒雨推車紓解車流。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局同時於下午尖峰時間加強巡查取締及拖吊違停車，避免影響道路容量紓解壅塞，12日傍晚5時許，臥龍街派出所員警於辛亥、復興路口疏導交通時，發現一部自小客車於路中拋錨，為免影響交通，即積極主動上前協助車主將該車推至路旁不影響交通處，希望減少交通衝擊。

北市大安警分局強調，北市警方目前根據豪大雨特殊天候，除平時於上下午交通尖峰時段規劃員警及義交於各重要路段加強疏導、另對於雨天及特殊交通狀況亦備有完備之疏導處置作為，也呼籲通勤民眾小心駕駛注意前後方車距，維護行車平安。

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