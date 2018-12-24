▲警局嗨過聖誕夜！拼裝「雪橇大安號」舞台狂歡，大吃奶油蛋糕。（圖／翻攝自大安波麗士）

記者趙蔡州／綜合報導

又來到12月24日、一年一度的聖誕夜，許多人紛紛舉辦活動慶祝，商家也推出活動來促銷。臉書「大安波麗士」24日晚間也發文向大家說聲「聖誕節快樂」外，還貼了警局內慶祝聖誕節的場情，製作了一輛「大安號」雪橇由分局長駕駛，象徵分局長帶領居內同仁，使轄區能夠安居樂業。

臉書粉絲團「大安波麗士」24日晚間發文「祝大家聖誕節快樂」，接著分享了一支分局那慶祝聖誕節的活動影片，「這次我們做了雪橇大安號，由分局長翹首在雪橇上面，領航大安分局同仁邁向安居街和樂業街，象徵著我們為大安區帶來安居樂業。」

影片中可以看見，警局同們將所有零件製作完成後，帶到活動地點一個一個的把「雪橇大安號」拼裝完成，雪橇的椅子上還放滿了包裝好的禮物，現場員警同仁們紛紛表示，「在大安的這20幾年，第一次有這種氣氛」、「這真的是一個非常難忘的聖誕節」、「今年聖誕節真的別具意義。」

除製作慶祝道具外，員警們也扮起聖誕老公公，老婆婆們，發送印有「治安平穩」、「交通順暢」、「安全感」糖果給參與活動的嘉賓們，「代表著大安波麗士把安全感帶給大安區的民眾們！」而且大安警分局還由同仁接力，使用法文、英文、西班牙文、韓文、台語及客語等8種語言唱出聖誕組曲，祝福所有民眾聖誕快樂。