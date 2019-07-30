提供不實數據…加州大學柏克萊分校遭「最佳大學」除名　急發聲明致歉

▲加州大學柏克萊分校遭全美大學排行榜除名。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）一直以來在大學排行中都榜上有名，不過近日卻因提交不實數據，被《美國新聞與世界報導》從排行榜中除名，還有其餘4所大學也因造假被剔除。柏克萊分校29日也發出聲明表示，因為不清楚計算項目改變，才提供了不正確的數據，並對此事表達遺憾。

柏克萊分校在2019年世界大學排行中位居第4，在全美公立大學排名中更奪下冠軍，不過《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）指出，自2014年起提供的校友捐款有誤，而這項數據在整體排名計算中，佔有5%的權重，因此直接將柏克萊分校從排行榜中除名。柏克萊分校發出聲明指出，該校在提供數據時，沒有注意到規則改變，才誤給了錯誤數據。

UC Berkeley removed from Best Colleges list for misreporting statistics https://t.co/1LKjG8HvBB pic.twitter.com/INqHy7kR1j — CBS News (@CBSNews) July 30, 2019

除了柏克萊分校以外，還有斯克里普斯學院（Scripps College）、馬爾斯山大學（Mars Hill University）、北卡羅來納大學彭布羅克分校（University of North Carolina-Pembroke）和強生威爾士大學（Johnson & Wales University）等4所學校被剔除，原因分別是校友捐款數據、大學生高中班級排名、財政資源支出預算等數據有誤。

《美國新聞與世界報導》的排行標準包含學校聲譽、畢業率、師資與新生質量、財政預算與校友捐款等，每項採計的加權不同，最終採量化方式得出結果，是全球極具指標性的排行榜。但此排行榜過去也曾遭到批評，《美國新聞與世界報導》未對數據加以查證，導致1990年代許多學校會給予假數據以獲取更高排名。