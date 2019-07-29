孩童狂咳淚喊「救我」！　催淚彈驅離殃及無辜

▲香港反送中示威，警方發射催淚彈、橡膠子彈。（圖／路透）

記者何文君／綜合報導

香港反送中抗爭越演越烈，28日晚間上環大遊行再度爆發警民衝突，警方最終以非法集結為由，發射大量催淚彈、海綿彈驅離，現場一片狼藉。由於施放地點周圍是密集住宅，示威驅散變相成「無差別攻擊」，不少孕婦、老人、孩童都受害，因吸入催淚氣體蹲在路旁咳嗽流淚，痛苦呼救；對此，已有超過5000名醫護人員連署響應，譴責港警危害市民健康、無視市民生命安全，期盼各退一步，使衝突早日落幕。

綜合媒體報導，警方施放大量催淚彈的地點位於干諾道中和德輔道中間，是當地重點住宅區，催淚氣體一釋放，街上民眾能盡速躲避，但住家民眾即便關窗、關冷氣，還是被上升煙霧打得淚流不止、不停咳嗽。

奔逃的民眾拍下，上環皇后大道中附近一間麥當勞內，一名小女孩因吸入煙霧嗆得淚流不止，用手摀著眼睛哀嚎；一旁的小男童也蹲在地上，表情痛苦大喊救命！現場示威民眾和救護人員看了不忍，趕緊上前用生理食鹽水替小朋友清洗。

▲小朋友被催淚彈嗆得淚流滿面、咳嗽不止。（圖／翻攝100毛臉書粉專）

附近住戶痛批，港警的做法是「完全無腦，引起市民恐慌」，直到今日凌晨催淚彈的氣味仍揮之不去，完全無法開窗、出門，家中也被殘餘煙霧入侵，整夜不得入眠。

據臉書粉專「文科生習醫的奇幻旅程」表示，面對警方無差別的攻擊，已有超過5000名醫護發起實名連署，譴責香港警察在狹窄居住地大量發射催淚彈，已危害市民生命安全，包含多名孕婦、小孩、老人無辜受波及，「醫護人員的天職是拯救生命，守護市民健康。眼見香港警察濫用暴力對待香港市民，我們必須站出來譴責香港警察濫用暴力，胡亂於鬧市開槍草菅人命。」