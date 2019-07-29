傳達市民心聲給港府！　公務員擬8／2發起「中環遮打花園集會」

▲公務員擬定週五（8／2）舉行集會，將市民心聲傳達給政府。（示意圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港修訂《逃犯條例》風波不斷，昨（28）日的「中上環遊行」甚至引起香港新聞主任不滿。據悉，多名香港公務員近日在互聯網匿名表態，批評政府對「元朗事件」處理不當，甚至擬定週五（8／2）將在中環遮打花園舉行集會，要求港府撤回修例。

據《香港電台》報導，香港公務員計劃在這週五發起名為「公僕仝人，與民同行」的集會，其中一名發起人顏武周表示，對於政府處理反對修例問題，以及警隊處理元朗事件等，在網路上有很多不滿的聲音，因此不少公務員近日發起聯署，想把這些聲音化作行動，替市民傳達心聲給政府，進而修補雙方之間的關係。

▲728遊行。（圖／路透）

對於這場遊行將會有多少人出席，顏武周稱，先前就已經在不同論壇收到300-400名同事的訊息及意見，預計宣傳後會有更多人參加。他也提到，集會的目的是希望能邀請到特首及司長，與公務員同事面對面交流，雙方討論近日問題的處理方法，以解決同事的擔憂。

報導指出，顏武周強調，舉辦這場遊行並非刻意想站在政府的對立面，而現階段也沒有計劃要舉行罷工或按章工作，但罷工也不應由公務員發起。他表示，集會時間擬定在晚間，是因為不希望影響到部分同事的工作，希望政府回應大眾對成立獨立調查委員會的訴求，只強調監警會機制行之有效的說法，並不能排除公眾的疑慮。