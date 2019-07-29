催淚彈在空中飄散！香港婚攝公司1分鐘遊行紀錄片：加油

記者劉亭／綜合報導

香港《逃犯條例》風波繼續延燒，連續發生大規模衝突，警方出動催淚彈等驅散民眾。香港一間婚攝公司人員到現場拍下影像，並且剪輯成一支約1分鐘的短片，為香港人打氣，「催淚彈是永遠驅散不了香港人，我們繼續加油！」

「WOODY STORYTELLING」臉書粉絲專頁27日發表貼文，並且附上一部紀錄香港遊行的影片，文中寫道「第一次邊打游擊邊拍攝，又再次親眼目睹警察的暴戾，假使世界原來不像你預期，但風雨總會有限期，我們不能放棄。」

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▲警方施放催淚彈驅散人潮。（圖／路透）

影片中可見，警察在遊行現場的執法過程，以及催淚彈的白煙飄盪在天空中，參加遊行的人龍，以及市民們找空檔坐下休息等畫面交叉出現。影片感動了許多網友，至今已獲得1.4萬讚、超過9600次分享。

網友也紛紛留言，「感謝你拍下動人一刻」、「自從21號始 經常失眠！忘不了的影象」、「條片剪得好感動，首歌好襯！感謝」、「聽到香港人加油」、「看得眼淚不停流」；但也有網友疑問，「好奇怪每次和理非行完，一定有一撮人不肯散去留下，而且已經準備好要對抗，為什麼？我們不是提倡和理非遊行。」。

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