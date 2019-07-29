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「蝗蟲地毯」鋪滿拉斯維加斯　怕被同類吃掉加速飛行？

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記者吳宛霖／綜合報導

美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）近日出現成千上萬隻蝗蟲過境鋪滿整條街道，形成天然的「蝗蟲地毯」，並高速飛行影響人們行走，也嚇壞不少遊客和當地居民。生態學家表示，他們又被稱作「摩門蟋蟀」，可能因為害怕會被同類吃掉，所以會加速飛行。

肯特州立大學（Kent State University, KSU）的生物學家Patrick Lorch表示，一大群的蝗蟲在行進的過程中，靠種子、花朵、動物的屍體和糞便中的鹽和蛋白質存活，但是當缺乏這些食物時，可能靠吃掉同類生存下去，因為他們本身就是一個「行進中的鹽和蛋白質的包裹」，「如果面前是100萬隻行進中的摩門蟋蟀，而又沒有一點食物，那隻飢餓的蟋蟀就會把他面前那隻當作非常有吸引力的美味。」

▲美國賭城大道（Las Vegas Strip）近日出現大批蝗蟲過境，佈滿街道。（圖／翻攝自365 in Vegas Twitter）

▲美國賭城大道（Las Vegas Strip）近日出現大批蝗蟲過境，佈滿街道。（圖／翻攝自365 in Vegas Twitter）

農業部的生態學家 Jeff Knight 表示，這批蝗蟲大概會停留數個禮拜，「牠們飛到這裡安定好後，晚上再起飛離開，牠們可以飛的距離很遠」，年初到現在，內華達州的降雨量比之前多，是史上第三潮濕的上半年，依數據分析，一旦經歷潮濕的冬季或春季時，蝗蟲族群將增大，之後便會成群向其他地區移動，多數朝向北方，而詳細的遷徙機制目前還沒有定論。

Jeff Knight表示，這些蝗蟲目前是在向北遷徙的途中，「蝗蟲將向北移動，他們往往會向北移動到內華達州中部」、「牠們不傳染任何疾病、也不會叮咬，甚至不對任何一種物種帶來危害」，蝗蟲會被紫外線吸引，所以他們經常被發現集聚在燈泡下，如果居民不想在燈下看到這麼多蝗蟲，可以將白燈改成黃燈，因為他們通常不會待在黃燈下。

Jeff Knight透露，這些蝗蟲只是短暫過境而已，所以無論是用殺蟲劑或是其他方法，都是不值得的。

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關鍵字：拉斯維加斯,蝗蟲,雨季,Las Vegas Strip,Jeff Knight,北美要聞,摩門蟋蟀

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