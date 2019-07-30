私菸風暴「華航美魔女」照片曝光！　搭總統專機豪刷買免稅　明細全都露

▲國安局團購的9,800條免稅菸全被藏在華膳倉庫內暫放，直到總統專機降落前一刻，才被混充成行李送上車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

此趟總統專機共載運120人以上，據本刊取得的刷卡紀錄，吳宗憲在專機上刷卡6筆買菸，金額分別是292萬餘元、19萬餘元、126萬餘元、113萬餘元、106萬餘元及17.5萬餘元，合計約677萬元外，也不排除有人在機上刷卡「超買」免稅菸，隨著檢方清查，將逐漸浮出檯面。

▲華航美魔女董靜宜是空品處管制組長，卻搭國安局便車，大買香水等免稅品，華航已決定懲處。

此外，從頭到尾都沒有上專機的華航空品部管制組長董靜宜，居然搭專機出訪的便車刷了2萬8,000餘元，大買機上免稅品，包括香水、古龍水套組、金盞花化妝水等，與購買40條菸的黃湘媚，均可能觸犯偽造文書或《菸酒管理法》及《稅捐稽徵法》。

據了解，董靜宜偏愛的免稅品幾乎都集中在皮膚保養品，包括雅詩蘭黛修護露、黛珂保濕美容液、遮瑕氣墊粉餅等，還有Police可替換式皮帶組合，由於恐涉及偽造文書罪及逃漏稅，檢調也要一併調查。

詭異的是，董靜宜所買的保養品及另位華航管理師黃湘媚所買的40條免稅菸，究竟是暫放何處？或在哪裡提領，幕後有無共犯？都成為檢調追查重點。



更多鏡週刊報導

【國安私菸風暴1】吳宗憲55人團購Excel檔遭扣 內藏900條大戶

【國安私菸風暴2】學長拗學弟超買 特勤5大私菸群組曝光

【國安私菸風暴3】消失的169條菸找到了 藏身總統專機上