告起來！蔡其昌批華航造謠　「我沒買免稅品」

▲蔡英文出訪隨行委員，管碧玲、羅致政、趙天麟。（資料照／記者陶本和攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國安局私菸風波持續延燒，華航空服管理部經理劉建文30日指出，「全機可能就總統蔡英文沒有買免稅品」，讓風波燒到隨團出訪的4位立委。對此，立法院副院長蔡其昌、立委羅致政隨即澄清，許多隨團出訪人員都並未購買，並對華航該發言者提出告訴。

針對國安局走私菸案，廣播節目主持人周玉蔻30日專訪這次隨機出訪的3名華航人員，曾執行過13次專機任務的劉建文指出，因為專機旅客購買免稅品需求高，確實會比一般航班多準備一些，也透露「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了」

對此，蔡其昌於臉書澄清表示，「華航不該帶頭製造謠言」，嚴重誤導全國社會各界對專機出訪人員的印象，雖然在可在規定內於飛機上購買免稅商品，但包含他在內的許多隨團出訪人員都並未去購買，如此說法已經嚴重侮辱這些未購買者，「我將委由律師正式對華航該發言者提出告訴，以正視聽！」

▲蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



羅致政也於臉書自清，這次出訪無論事前或機上，他都沒購買任何免稅品，更沒參加國安局的團購，不只是菸品，任何免稅品都沒買，這種沒證據的爆料，「不僅模糊我們辛苦拚外交的亮麗成果」，更嚴重損害所有無端捲入者、包括他個人的名譽，強調「一定對爆料者提告到底」，讓司法還給無辜者一個公道。

另外，立委管碧玲為了自清甚至「請出雞排」，她表示，如果查到她這次與總統出訪行程中，有買任何華航免稅品，「我就在華航總公司發雞排，無限量。」並鄭重告訴華航，她全程都沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品，稍早也已去函華航要求查明。

▲管碧玲澄清自己沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品。（圖／翻攝自管碧玲臉書粉專）



而立委趙天麟則是坦承自己有買一條菸跟部分化妝品，「完全符合規定」，請大家放心，對於私菸案調查進度，期待司法與行政的調查與懲處儘速完成。

對於華航人員發言稱「全機只有總統沒買免稅品」一事引發立委不滿，華航發言人劉朝洋表示，因是個聊天節目，當時聊天過程很輕鬆，就脫口而出「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

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