私菸風暴延燒！馬英九3度出訪專機「團購行政官」曝光　近日恐遭約談

▲在馬英九任內3次出訪的團購私菸負責人王昭羽，檢方近日也將約談他到案說明。（圖／鏡週刊提供）

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北檢偵辦國安特勤私菸案，針對國安人員團購走私菸品，持續展開新一波偵查行動，由於特勤人員利用總統出訪大量私購免稅菸的陋習，至少可以追溯到馬英九、陳水扁2位前總統任內，因此，檢方的偵辦行動也往前追查，本刊掌握，在馬英九任內3次出訪的團購私菸負責人，為時任上校侍衛的王昭羽與中校過聖傑，檢方近日也將約談兩人到案說明。

本刊調查，馬英九任內出訪共有3次的團購私菸是由王昭羽、過聖傑負責，分別為2014年7月「興誼專案」經辦團購私菸1,768條、2015年7月「久揚專案」2,973條，及2016年3月「久安專案」3,677條，是由王、過擔任行政官，負責統籌國安局、特勤中心及侍衛室等單位團購免稅菸品的名單，檢方近日將約談兩人到案，進一步確認馬英九任內團購私菸的人員，是否與蔡政府任內有所重疊，並進一步確認哪些人是團購大戶，至於王、過兩人是否會和吳宗憲一樣遭檢方強制處分，同樣引人關切。

國安特勤利用蔡英文總統出訪勤務走私菸品，總統府第一時間指此事可上溯至前總統李登輝時期，但幾位前總統也均不知情。馬英九週六（27日）出席活動時，就曾親自回應指出，當時對於這個事情「一無所知」，並希望司法機關依法究辦，盡速查出真相。

根據華航2次提供資料，2006年至今，包括前總統陳水扁、馬英九及蔡總統，搭乘華航飛機出訪共有26次，總計菸品銷售為4萬1,978條，蔡總統任內2萬6,415條、馬英九任內1萬3,392條，陳水扁任內2,171條。

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