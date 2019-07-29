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侯友宜缺席全代會！遭韓粉灌爆「不知感恩」　留言破2300則

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▲侯友宜受訪。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨全代會提名高雄市長韓國瑜選總統，新北市長侯友宜沒出席，結果臉書湧入不少韓粉留言，批評他分化團結、連表面功夫都不願意做，「沒有韓市長站台，你也不會當選」。不過，侯友宜回應，他一切以市政工作為優先，因為只有市政做好，得到市民信任，才有資格談論要去支持誰。

國民黨第三次全國代表大會28日在新北市板橋體育館登場，會中正式推舉高雄市長韓國瑜為黨內總統參選人，但侯友宜缺席未盡地主之誼，臉書短短3小時就被韓粉灌爆，至今留言數已超過2300則。

▲▼韓國瑜出席國民黨全代會,與黨主席吳敦義同台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜28日出席國民黨全代會，與黨主席吳敦義同台。（圖／記者李毓康攝）

許多網友紛紛批評，「全代會在板橋舉辦，市政府就在附近，去一下很難嗎」、「沒有韓市長的站台，你也不會當選，要感恩」、「您是地主，為何今天您沒到」、「團結這麼難嗎？你真以為沒韓流，新北市長你能贏？」、「此地無銀三百兩，不愧是朱提拔的人」、「選上了，就忘了黨了嗎？過河拆橋？下次別想我投你了！」

不過，也有人留言力挺，「市長心裡只有市民，毫無疑問！反觀韓國瑜」、「市長謝謝你把市政放第一位！台灣就是太多政治才如此民不聊生」、「建議先退出國民黨，因為國民黨是你的包袱」、「韓國瑜真該向侯市長學習一下什麼叫專心市政」、「侯市長是認真做事的好市長，我是新北市民我驕傲！」

▲▼侯友宜缺席全代會！遭韓粉灌爆「不知感恩」　留言破2300則。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

▲侯友宜臉書遭藍營支持者灌爆。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

侯友宜29日受訪時澄清，市長職位是400萬市民給他的，他一定全力以赴，目前都是把市政工作擺第一，「昨天的行程其實我在全代會還沒公布之前，已經全部都排滿了。」

有媒體問到「會不會擔心韓市長沒辦法把自己是長的角色扮演好？」侯友宜笑回，「我只擔心我自己」，強調還是以400萬市民為主軸，「黨部有沒有考慮到每一個縣市的感受，我予以尊重。」

媒體接著問「韓國瑜來新北的時候，您也會來支持嗎？」侯友宜說，前提是市政工作不會受影響，至於外界質疑他缺席全代會，「別人怎麼看，我相信大家能夠互相體諒跟尊重，市政做好、能夠得到民眾信任，侯友宜才有資格去談論支持誰。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：侯友宜,國民黨全代會,韓粉,韓國瑜

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