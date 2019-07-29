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韓國瑜8/3到桃園！　「行程微調」爭取更多時間與民互動

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▲韓國瑜8月3日桃園參香祈福行程。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

▲韓國瑜8月3日桃園參香祈福行程。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

甫獲國民黨全代會提名2020總統參選人韓國瑜，8月3日首周末參香祈福行程安排到桃園市，國民黨桃園市黨部29日指出，為了爭取更多時間與民眾互動，展現藍軍收復桃園企圖心，日前發布的到桃園9大宮廟的行程，將做部分微調，最後一站到中壢區興仁公園，會有來自四面八方的民眾參加，人數多少，目前無法預估。

據指出，桃園的選民結構，過去是藍大於綠，然在5年多前，現任民進黨籍的市長鄭文燦拿下第一屆市長寶座，日日勤走基層、以及年輕人口不斷移入下，藍大於綠的選民結構早已丕變。因此，韓國瑜獲國民黨提名投入2020總統大選，是否能在桃園拿下多數選票，並且為黨提名立委參選人拉抬氣勢，讓藍天再現，受到關注。

國民黨桃園市黨部表示，因應韓國瑜8月3日桃園行程，經過籌辦單位29日再次與韓國瑜幕僚最後確認，為爭取總統參選人韓國瑜到桃園市拜會參香，有更多時間跟民眾互動，決定微調行程，將原第1個前往大園仁壽宮的行程調整為第5個行程，原第2個行程龜山區壽山巖到中壢區仁海宮行程，也都依序向前挪移，調整後的大園區仁壽宮（下午第一場）以下行程，則是依序往後類推，

韓國瑜總統參選人桃園市拜會行程最高潮，則是在最後一站中壢區興仁公園，主辦單位表示，當天會有來自四面八方的民眾參加，人數多少，目前無法預估。

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關鍵字：2020大選,國民黨,韓國瑜,桃園參香

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