私菸案華航「從抗拒到配合」　林佳龍：現在沒那麼不滿了

▲針對國安走私菸案，交通部長林佳龍表示：要求華航繼續查下去。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

國安局走私菸案持續延燒，交通部長林佳龍29日到台中視察舊山線復駛計畫，他表示，「誠實是解決問題最好的方式，也是華航重拾社會信心的開始」，目前華航已公布14年來總統專機走私菸品數量，要求華航繼續查下去，所有涉及的人事物應該查清，釐清真相後才能進行改革。

林佳龍表示，這一週來他秉持「查明真相、絕不護短且究責無上限」的原則，華航從起初抗拒到現在的配合，終於公佈2006年到這次總統專機有關菸品採購的違法相關證據，「只有釐清真相後才能進行改革」，因為這涉及長久的陋習及共犯結構，抱著要解決問題的心態，樂見府院支持、社會大眾給予時間。

林佳龍也說，司法單位已展開調查，要求華航在不違反偵查秘密的原則下，以公開透明、負責任的態度，掌握事實就公布讓社會了解，相信這是華航從危機轉為改革的契機，政府也會一起面對，共同解決問題。

媒體也問，會不會對華航不滿？林佳龍回覆，先前的確很不滿，但現在因為他們有改進，現在沒那麼不滿了，有面對問題，才是社會希望看到政府的負責任態度，不要遇到事情就迴避，坦然面對、尋求解決之道，才是危機處理的起點。

而要查到真相大白，不只是14年來的4萬條菸品、26次總統專機，所有涉及的人事物應該查清，前後跨越2個政府，是社會最關心的，「認為華航已經跨出檢討改進的第一步」，但這只是小小的一步，還要加油。