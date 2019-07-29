神隱八天！黃國昌再點名國安會李大維：不用承擔任何責任？

▲黃國昌。（資料照／記者范綱儀攝）



記者楊蕓／台北報導

國安特勤人員私菸風暴第八天，時代力量立委黃國昌29日受訪時，再度點名國安會秘書長李大維到現在置身事外，更直批華航董事長謝世謙幫執政黨扣很多分，「交通部長林佳龍你是承擔什麼政治壓力，讓謝世謙繼續擔任董事長？」

黃國昌表示，他無法理解，為何督導國安局的國安會秘書長李大維，到現在還可以繼續神隱，他也點名華航董事長謝世謙至今仍安穩如泰山，「可見只要後台夠硬，出再大風波，不是有其他人擋著，就是可以找基層當墊背。」

黃國昌痛批，謝世謙上週的記者會，讓執政黨扣分非常多，認為他沒有擔當、閃爍其詞、迴避關鍵問題，他反問交通部長林佳龍，「這樣的董事長還要繼續用下去嗎？」、「你承擔什麼政治壓力？讓謝世謙繼續擔任董事長？」

黃國昌再度痛斥李大維，即便國安會已經澄清，內部沒有人員參加團購，但國安會裡有沒有人參與買賣，這都不是重點，「真正的重點是國安局是國安會督導，總統出訪這麼大的行程，國安會秘書長卻沒掌握狀況，出這麼嚴重的事情，難道李大維可以置身事外嗎？」

針對國民黨團點名總統府秘書長陳菊也應下台負責，黃國昌表示，以他掌握的狀況，「沒看到什麼事是在總統府秘書長權責範圍之內，且應該由她下台負責的」，因為總統府侍衛室、特勤中心，是由國安局和國安會督導，總統府秘書長對這些部會並沒有指揮、監督權限，他認為國民黨團在沒有其他事證的情況下，就把私菸案連結到陳菊「不太妥當」。