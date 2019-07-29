地勤染麻疹「可傳染期」接觸73人　華航祭3措施...已消毒辦公環境

▲華航1名地勤確診麻疹，可傳染期接觸73人。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

華航一名地勤人員28日驚傳感染麻疹，且在具傳染力期間仍正常上班，初步掌握接觸者有73人，旅客也可能有遭感染風險。對此，華航表示，已即刻展開疫情管理行動，包含暫停其勤務、執行辦公環境消毒作業，也要求有接觸者需依規定完成自主健康管理。

疾管署副署長莊人祥證實，華航這名20多歲男性地勤人員21日出現發燒症狀，仍照常上班，24日臉部、上肢出疹才就醫，目前正在居家休養隔離，直到28日確診麻疹。不過，個案發燒起前4天仍有傳染力，初步掌握接觸同事、旅客共73人，將持續觀察到8月11日。

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▲華航地勤感染麻疹！「可傳染期」仍上班，活動時間表曝光。（圖／疾管署提供）

華航表示，7月27日接獲桃園市衛生局通知，有地勤一人初步診斷「疑似」麻疹，7月28日則接獲衛福部疾病管制署北區管制中心通知確診麻疹。

目前，華航也展開疫情管理行動，包括：暫停勤務，並配合疾管署疫情管理相關規定及指示，提供疾管署該名可傳染期內同仁執勤時段；個別通知該時段其他執勤人員，需依照傳染病防治法第58條及第59條之規定，完成「自主健康管理遵循事項」及停止勤務並進行居家隔離。

▲1地勤染麻疹，華航已著手執行辦公環境消毒作業。（圖／資料照／記者季相儒攝）

另外，華航也著手執行相關辦公環境消毒作業，依照疾管署指示及疾病管理原則，執行後續地勤勤務管理，確保一線作業同仁健康狀況。

華航強調，配合衛福部政策，執行標準傳染病防疫措施，2015年起陸續針對第一線空、地勤服務人員，提供疫苗免費接種，也盡全力配合政府防疫政策全公司同仁進行傳染病防制衛教宣導，落實疫情管理。