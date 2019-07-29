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太平槍擊案嫌犯起底！出獄後從商　道上兄弟震驚不捨「他是孤鳥」

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▲▼太平槍擊案，兇手在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

▲孤鳥的賴姓男子朝鄰居門口開槍後逃逸，最後在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

犯下太平槍擊案的男子賴尚俞，逃亡時大膽在市區警局附近開槍，最後成「鴿子幫」口中的小蟲，中彈身亡，讓道上兄弟既震驚也認為太傻！據了解，賴男大多獨來獨往，屬「孤鳥型」人物，他其實就住在開槍地點的社區內，恐怕是與住戶有糾紛導致，有待檢警釐清。

台中近日發生多起槍擊案，28日太平再添一起，行兇的賴嫌朝一間透天厝門口開3槍後逃逸，遭警方追捕時，更在警分局附近對空鳴槍，行徑囂張。他最後被警方追到南投埔里愛蘭橋時，遭警方包夾，疑似自戕中彈身亡。如此的行徑，讓黑白兩道震驚，部分警界高層認為讓警察蒙羞，但也有人認為，警方第一時間就掌握追捕，沒有造成民眾傷亡，嫌犯最後也中彈身亡，相信民眾會大大肯定。

現年32歲的賴尚俞，2006年就犯下槍砲罪遭法院判刑4年半，2010年出獄後從商，並結婚生子，雖然已離婚，但現有3歲雙胞胎女兒，交由家人代為照顧。

據了解，賴男經商卻十分低調，跟不少道上兄弟有互動，但話並不多。2018年2月，他因為酒後毆打要將他送醫的救護員，遭台中地院判刑2月，易科罰金6萬；2017年則因為毆打女友，遭判拘役30日，易科罰金3萬元。

▲▼太平槍擊案，兇手在南投中彈身亡。（圖／民眾提供）

▲賴男今年2月曾酒後毆打救護員，依妨害公務罪判刑。（圖／民眾提供）

賴男廣結善緣，他有一堆好兄弟都在市區幾位大哥底下做事，講義氣的他，只要這些兄弟開口呼叫支援，他都二話不說立即前往，讓朋友讚譽有加。只是，他父親卻放心不下，一直沒將家業放給身為獨子的他，也導致他心情鬱悶，藉酒澆愁。

▲▼太平民宅遭槍擊，兇嫌逃至南投中彈身亡。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼遭開槍的鐵門上有明顯彈痕，而行兇的賴男就住在該社區內。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼太平民宅遭槍擊，兇嫌逃至南投中彈身亡。（圖／記者李忠憲攝）

據悉，賴男其實就住在他開槍的社區內，該社區每戶要價至少2600萬，而有一對可愛的雙胞胎女兒的他，為何會鋌而走險、持槍對同社區的鄰居開槍？甚至傳出他逃逸到市區後，還在市警局及四、六分局附近開槍，最後還打視訊電話，要家人好好照顧女兒。這樣誇張的行徑讓人懷疑，他是否與住戶間有難解的利益糾紛。

雖然該戶否認與賴男認識，但雙方都同一社區，加上事發後，經警方出示監視器畫面又能指認出是他；此案或許會因為兇嫌已死，最後偵結不起訴，但檢警恐怕有必要調查，釐清賴男的犯案動機，才能讓還原他背後的原因。

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關鍵字：太平,槍擊,賓士,埔里,警匪,自戕,自殺,南投

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