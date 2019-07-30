南投2車搶快相撞1噴飛　波及特斯拉「A到車頭修理費40萬」

▲南投縣水里鄉發生車禍，其中1車噴飛波及路旁一台特斯拉（左側1），粗估損失約40萬。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣水里鄉重劃區日前發生一起車禍事故，2車碰撞後，其中1車波及到尚在路口等待的電動車「特斯拉」，導致左前車頭燈破損、引擎蓋隆起，修理費粗估約40萬元。警方表示，水里重劃區路口多，加上路口並無紅綠燈，用路人須更注意兩側來車，以免發生意外，而車禍詳細肇責尚在釐清當中。

警方調查，這起事故疑因搶快、未禮讓，2車輛在閃黃燈的十字路口發生碰撞，因衝撞力道強，其中一輛車被撞後彈向一旁，在路口等待起步的「特斯拉」電動車慘遭波及，車頭受損，詳細肇責還需進一步釐清。

據蘇姓進口車商表示，無辜遭受波及車輛的車型為「特斯拉model s」，照片中車頭引擎蓋、車頭燈受損， 前保險桿及鋁合金引擎蓋更換約12萬，烤漆加版金約3萬，大燈一顆約6萬，若不幸傷到跟車系統雷達，一顆約需20萬元，因此粗估修理費約需40萬元，十分昂貴。

當地居民說，重劃區路口多，常有汽、機車未注意來車而發生事故，但車速多半不快頂多擦撞，鮮少發生如此嚴重的車禍。

警方提醒，水里重劃區路口繁多，有些號誌只有閃黃、閃紅號誌，並無紅綠燈，民眾若執意搶快則相當容易發生事故，呼籲用路人須遵湊交通號誌「閃紅燈須停等，閃黃燈則須減速」，並遵循「左車禮讓右車」原則，才能確保開心出門，平安回家。