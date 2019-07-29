「佛法界費玉清」幫皈依　癱女突激動抖動！母落淚「感謝師父」

▲明海法師為薛姓少女皈依，少女突然雙腳激烈抖動 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名十幾歲的薛姓女孩，因為小時候被打錯針導致腦麻，十幾年來都得癱瘓在床也無法用言語表達，但是卻對佛教界有「佛法界費玉清」封號的明海法師的歌曲有反應，薛母透過關係聯絡到明海法師幫女兒皈依，就在皈依過程當中，薛姓女孩全身抖動，感覺相當激動，薛母看到這一幕，眼眶含淚感謝師父。

27日下午2點，明海法師來到高雄市中華路的一棟大樓會議室當中舉辦小型座談會，當時薛姓女孩癱在輪椅床上頭，沒有發出任何聲音，靜靜看著天花板，當明海法師站到她的身旁、輕聲的喚著，女孩口中發出了輕微短促的咕嚕聲音，好像是在回應法師的話。

▲明海法師為薛姓少女皈依，少女突然雙腳激烈抖動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲明海法師為薛姓少女皈依，少女突然雙腳激烈抖動 。（圖／記者吳奕靖攝）

明海法師拿著皈依證，先是告訴女孩：「上面有你的照片喔！你名字是《何知》，就是什麼都知道，哈哈...我知道你跟著我唸有困難，但是我唸一段，你出個聲音就好了」，說也奇怪，這個時候女孩臉上突然有了笑容，而且就在明海法師皈依的過程當中，女孩的嘴巴微張，雖然沒有發出聲音，但雙眼注視著法師，感覺就像是跟著一起念，甚至多次蓋著毛毯的雙腳頻頻在抖動，疑似是相當的激動，蹲在旁邊握著女孩手的母親，全程看到這一幕眼眶含著淚水，「感謝法師」。

女孩母親表示，女兒出生幾個月的時候被護理師打錯預防針，所以造成腦麻的情況，這十多年來為了照顧女兒只好辭去工作，只有在家裡面簡單做點手工賺錢，女孩的父親雖然要洗腎，仍打臨時工賺錢。不過就在幾年前發現，癱瘓的女兒竟然對明海法師的歌曲有明顯反應，會出現像是「尖叫」聲音，而且還能全部聽完明海法師的歌曲，所以母親才透過關係聯絡到了明海法師，請求明海法師幫忙皈依。

▲明海法師為薛姓少女皈依，薛母雙手合十感謝。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，薛母前陣子受不了照顧壓力，一度想要尋短，還好明海法師及時發現，趕緊跨海透過弟子前往他們的住處找人，弟子打電話報警，同時間警方也破門進入，順利把人救了回來；現在看到她們透過皈依、宗教力量又找回對生命的熱情，讓明海法師的弟子私下說，這個才是宗教帶給人們在逆境環境中的「生命奇蹟」。

▲薛母接受採訪，講述整個跟明海法師結緣的過程以及照顧女兒的心境。（圖／記者吳奕靖攝）

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