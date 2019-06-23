嘉鳳獅子會萬元愛心磚　315萬助腦麻籌募永久家園

▲嘉鳳獅子會籌募善款為腦麻人士興建家園。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉鳳獅子會22日舉行第32、33屆會長交接典禮，同時舉辦「腦麻愛心磚慈善晚會」，一萬元一塊愛心磚，為腦麻永久家園募款，並且邀請到腦麻鬥士黃乃輝先生，藝人王瞳、艾成等成立的「87樂團」現場表演，神秘嘉賓陽帆更到場助陣。該會原本預計籌募200萬，最後累積募得315萬，市長黃敏惠特別出席慈善晚會，更前往見證嘉鳳獅子會會長交接。





黃敏惠表示，有錢出錢有力出力是熱情嘉義人的天性，感謝嘉鳳獅子會發揚獅友大愛精神，號召社會各界關懷腦麻朋友。這次的腦麻愛心磚、真愛永流傳，象徵著匯集所有人的愛心，助腦麻協會蓋起永久家園。感謝嘉鳳獅子會、感謝福添福基金會、感謝社會各界熱情熱心的人們，企業社團與政府一起攜手為腦麻朋友打造一個長長久久、溫暖舒適的家。



嘉鳳獅子會表示，關懷弱勢、力行公益是獅子會的重要任務、更是使命，嘉鳳獅子會李素如會長及國際獅子會300D1區準總監張秀華議員，共同代表捐贈50萬響應「愛心磚一萬元 為腦麻建家園」慈善行動，拋磚引玉希望達成200萬的目標，而各界湧入的滿滿愛心最終募集到315萬，讓大家既感動又振奮，這筆資金將成為腦麻家園的基石，往成就夢想家園的路上，再度跨出一大步。