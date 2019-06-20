有愛無礙！「混障綜藝團」跨障結合　職業級演出撼動人心

▲「混障綜藝團」職業級表演令人震撼難忘。（圖／記者王兆麟翻譯攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

有愛無礙、生命台灣」青少年生命教育巡迴宣導活動19日下午假國立台東高中演出，童星出身，由演出電影魯冰花中的古茶妹獲得第26屆金馬獎最佳女配角的李淑楨（人生逆轉勝中飾演劉銘妻子）主持一連串精彩的節目，「混障綜藝團」職業級表演令人難忘，整場活動宛如小型綜藝嘉年華精彩無比。



「混障綜藝團」在救國團安排下，今年已辦理了12年，在全國各高中、國中進行別開生面、撼動人心的演出。每場次都可以看到身心障礙朋友不畏艱難、練就一身好功夫的職業級表演，不僅皆讓人耳目一新，對心靈的悸動與生命的震撼，令人終身難忘，同時也讓學生深刻體會「了解自己、尊重他人」與「正面積極、樂觀進取」的生命教育體驗。

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▲「有愛無礙、生命台灣」青少年生命教育巡迴宣導活動假台東高中演出。



台東縣救國團總幹事林耀埜表示，每個人的生命都是獨一無二的，「永不放棄、創造奇蹟」，視障表演者演奏動聽樂章、肢體障礙團員跳出最優美舞步，不僅獨特，更為＜生命是一場盡力的演出＞作了最佳的詮釋，讓與會師生用力鼓掌與驚呼，鼓勵現場學子，學習身障朋友樂觀進取的精神、不因身體的殘缺而放棄夢想，勇敢築夢，發揮自己的才能。



混障綜藝團成立於2005年，成員包括視障、聽語障、肢障、脊髓損傷、腦麻等不同障別與罕見疾病病患，是國內首度跨越障別的身心障礙表演團體。

▲「混障綜藝團」是國內首度跨越障別的身心障礙表演團體。

團長劉銘說，最初成立混障綜藝團，並沒想得那麼遠大，只想結合大家的力量，創造一個屬於我們自己的舞台。所以「混障」的另一個意義，就是「混在一起，更有保障」。至於登上國際舞台，真的不敢奢望。感謝他們為台灣爭光。

這群身懷絕藝的身障朋友，透過他們的舞蹈及演出並分享團員的生命故事，每位團員皆以自身「珍惜生命、突破困境」的精神，驗證了＜當上帝關上一扇門時，必將為你打開另一扇窗＞的真諦，期望讓更多的青年學子受到更多正面的啟發。