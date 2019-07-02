妻子臉書文章按個讚！莽夫怒極攜腦麻兒燒炭險雙亡

▲男子不滿妻子臉書按個讚，帶腦麻兒燒炭。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）



記者吳銘峯／台北報導

彰化縣蔡姓男子與妻子感情不睦，他2017年間看到妻子在臉書某篇講述女子「嫁錯郎」的文章按讚，氣得打電話質問妻子，2人大吵。蔡男竟帶著重度腦性麻痺的兒子在房間燒炭自殺，直到第二天女兒發現，緊急報警救回2人。一二審均認定蔡男有殺人犯意，判刑2年8月。案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，蔡男（47歲）和妻子育有1子2女，唯一的兒子已經20多歲，但患有重度腦性麻痺在教養院安養。夫妻長期感情不睦，甚至拳腳相向，並各自向法院聲請保護令。2017年4月間，蔡男滑手機發現妻子竟在臉書上對一篇講述女子「嫁錯郎」的文章按讚，他懷疑妻子藉此影射自己，憤怒的他打電話質問妻子，2人大吵。

妻子不願到教養院接兒子回家，蔡男自行到教養院接兒子，萬念俱灰的蔡男在返家途中，買了2大包木炭，回家後將木炭全燒紅，倒進金爐裡，抱起兒子到2樓房間關緊門窗，打算帶兒子燒炭自殺。直到第二天中午，女兒回家替母親拿衣物，聽到蔡男在房間呻吟察覺異狀，趕緊報警送醫救回2條人命。檢方偵辦後，認為蔡男雖然企圖自殺，但帶著兒子共赴黃泉，有殺人犯意，因此依照「家暴殺人未遂罪」提起公訴。

一二審法院審理時，蔡男均否認具有殺人犯意，但法院認為，蔡男一次購買2大包木炭，全都燒紅，可見致死意圖明顯。但考量蔡男照顧兒子20年，對兒子疼愛有加，只是一時失慮而差點鑄下大錯，再加上兒子已於事發後1個月出院，並未發生不可彌補後果，故予以減刑輕判。一二審均判處蔡男2年8月。案經上訴第三審，最高法院審理後，2日駁回上訴定讞。

