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蔣揚粽夏有愛活動　邀街友及腦麻弱勢提前慶端午

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▲蔣揚社會福利慈善基金會。在北區極鮮火鍋餐廳舉辦「2019年蔣揚粽夏有愛．關懷街友、腦麻弱勢者慶端午」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔣揚社會福利慈善基金會。在北區極鮮火鍋餐廳舉辦「2019年蔣揚粽夏有愛．關懷街友、腦麻弱勢者慶端午」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節是傳統三大節氣之一，為讓街友及腦麻家庭感受端午團聚氣氛及養成自身健康觀念，蔣揚社會福利慈善基金會5月31日在北區極鮮火鍋餐廳舉辦「2019年蔣揚粽夏有愛．關懷街友、腦麻弱勢者慶端午」活動，除享用美食，也安排理容義剪、安家輔導及發放扶助金及夏季衣物，讓街友及弱勢者溫馨健康過佳節。

▲蔣揚社會福利慈善基金會。在北區極鮮火鍋餐廳舉辦「2019年蔣揚粽夏有愛．關懷街友、腦麻弱勢者慶端午」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以街頭為家的街友，三餐不定時，居住環境不一，常會忽略自身健康管理，不僅增加政府醫療成本，也易成為社會公共衛生隱憂，為建立街友注重自身健康觀念及養成定期檢查身體習慣，以及基於對人性的尊重與支持，財團法人台南市私立噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會街友之家於每年端午佳節定期邀街友餐敘吃美食，除讓街友感受端午節慶氣氛，也與醫療院所合作於現場提供基本身體檢查，為街友身體健康把關。

▲蔣揚社會福利慈善基金會。在北區極鮮火鍋餐廳舉辦「2019年蔣揚粽夏有愛．關懷街友、腦麻弱勢者慶端午」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年端午關懷活動結合街友愛心之家及南市噶瑪噶居戒癮協會，選在北區極鮮火鍋餐廳舉行，預計邀約100名街友及腦麻協會50名腦麻之友共同參加，除端午同歡聚享用美食、發放夏衣，分享端午節慶氣氛，現場也執行弱勢支持計畫，提供諮商輔導、發扶助金等，天使之翼美容美髮設計師也提供剪髮儀容整理服務，另還有街友安家計畫，包括安家服務宣導登記、安家租屋補助、就業輔導等。

▲蔣揚社會福利慈善基金會。在北區極鮮火鍋餐廳舉辦「2019年蔣揚粽夏有愛．關懷街友、腦麻弱勢者慶端午」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另每年端午必辦的街友抽血、驗X光及流行傳染病等健康檢查活動，因與多個團體舉辦時間相近，設備不敷需求，今年暫時停辦一年，改進行反毒反菸宣導，以有獎徵答、短片播放等方式向街友宣導抽菸、酗酒對健康的危害，提升戒煙、戒酒等自我戒治能力。

蔣揚基金會創辦人洛本天津仁波切表示，粽香有愛活動除讓街友共聚一堂，彼此惕勵歡聚端午，也給予物資等溫馨關懷，盼以匯聚眾人的大愛幫助一時落難的街友啟動生命重生的延續，迎向陽光，找回人生希望與回家的路。

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關鍵字：蔣揚,街友,腦麻,端午

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