「食在好台東」系列活動開跑　親子食農探索營先上場

▲▼「2019食在好台東」系列活動開跑，今年主題是極具意義的「食農教育」，有不少親子組隊参加。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為讓民眾瞭解客家美食的文化並傳承「客家食農教育」給下一代，「2019食在好台東」系列活動28日在台東縣客家文化園區舉行，主題是極具意義的「食農教育」，有不少親子組隊参加。

台東縣政府表示，客家飲食文化、食材脈絡、生活印記似近又遠、千絲萬縷，影響著大眾對位於東部的客家飲食、農耕文化的感受體會，將透過靜態室內文化展及動態戶外探索體驗，進而瞭解「客家的食」與「客家的農」之間的關聯。

今年主題是極具意義的「食農教育」活動，東部客家族群飲食文化與縱谷農耕生活，相較西部客家庄有不同的型態透過活動的規劃，讓更多人看見東部客家文化魅力，尤其近年國人重視食安問題，鼓勵親子共同參與食農體驗，支持對環境友善的生產和消費方式，認識食物從土地到嘴巴，從生產到銷售，吃在地、享當季、感受土地的生命力，並在薪傳師的帶領中，用客語學習食材的名字、食物生長的地方、市場模擬買菜等，引導親子認識傳統客庄情境與生活智慧，一探阿婆廚房魔法般的美味秘訣。

▲▼在薪傳師的帶領中，用客語學習食材的名字、食物生長的地方、市場模擬買菜等。

台東縣政府民政處指出，系列活動規劃多元有趣，內容有「客家食農文化展」自7月28日展至9月22日止於台東縣客家文化園區1樓展覽室展出。

除了7月28日「親子食農探索營」外，未來仍有2場次闖關體驗活動，包括8月4日「阿婆灶下探索營」，以及8月18日在台東客家學堂的「國際食客快餐車」，歡迎親子報名同遊，共下體現一日客家農，綠色飲食教育的新概念。

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