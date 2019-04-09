花蓮「客家桐花祭」開跑　3重優惠邀您桐花小旅行

▲花蓮縣「2019客家桐花祭」啓動記者會，預告自4月19日到5月11日將有一連串精彩的活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雪白美景紛飛遍布，花蓮縣「2019客家桐花祭」9日舉辦啓動記者會，自4月19日到5月11日將有百人扯鈴桐花舞、油桐花音樂會、桐花仙子走秀、桐花手作系列DIY及桐花詩詞等一連串精彩的活動，邀請全國鄉親一同來趟花蓮「綠美小旅行」，欣賞雪白、唯美浪漫的桐花，細細品味花蓮客家熱情好客、勤檢樸實的真與美。



花蓮以觀光立縣，長期打造「幸福花蓮．花園城市」，從三月柚花健走、馬拉松，到四、五月的油桐花系列活動，接著也將是百合花盛開的季節，未來希望推廣至每個月的花花接力，希望藉由桐花祭的系列活動，推廣客家文化，行銷客家特色商品，更期達到「深耕文化、振興產業、帶動觀光、活化客庄」之目的。

▲花蓮縣長徐榛蔚邀請全國鄉親來花蓮做一趟「綠美小旅行」。

今年共有5個鄉鎮市公所配合迎接一年一度客家桐花祭，等著遊客前來一同同樂並徜徉雪白桐花林。此外，也設置了花蓮縣桐花專屬網站，連結5個鄉鎮市公所舉辦的賞桐景點讓遊客自由選擇不同的遊玩方式及路線，漫步欣賞。

記者會現場展示果乾、剝皮辣椒、客家花布、客家擂茶、客家粽等手作商品。會後，縣長徐榛蔚在吉安鄉長游淑貞的陪同下在客家粽攤位前親自包起肉粽，只見她熟稔的包粽動作，十足是客家粽最佳的推廣者，也為系列活動開啟序幕，現場氣氛愉快熱鬧。

▲徐榛蔚親自下場包客家粽十足是最佳代言人。

花蓮縣「2019客家桐花祭」有三重優惠方案，第一重花蓮縣政府自4月1日到6月30日，加碼推出「花蓮好Q」數位消費券平台，遊客帶著手機到花蓮就可消費，還可免費搭飯店接駁巴士來回花蓮車站與東大門夜市；第二重於上述鄉鎮桐花祭辦理當天活動現場均提供好康優惠；第三重桐花祭期間於各鄉鎮辦理現場上傳精彩照片上傳臉書打卡按讚可以參加摸彩。

花蓮縣政府客家事務處還貼心設置花蓮縣「2019客家桐花祭」專屬網站，連結客家委員會及上述之五個鄉鎮。

https://reurl.cc/KdNQe花蓮愛客網。