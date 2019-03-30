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鹿野馬拉松鼓勵參加不頒獎金　搭配2626市集像盛大嘉年華

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▲第七屆鹿野馬拉松賽30日在鹿野鄉登場，計有1500位選手參與，報名相當踴躍。（圖／記者王兆麟攝，下同）

第七屆鹿野馬拉松賽30日在鹿野鄉登場，計有1500位選手參與，報名相當踴躍。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

已經邁入第七屆的鹿野馬拉松賽30日在鹿野鄉登場，有1500位選手報名參與，本次賽事基於鼓勵民眾多多參與運動，不設獎金，只要跑友在時間之內完賽，便可獲得成績證明、獎牌及紀念品，搭配全國知名的2626市集的辦理，非常符合本次賽會主題「歡樂」，像極了一場運動休閒嘉年華會。

賽事區分為三組進行，包括馬拉松組（42.5K）、半馬拉松組（21K）、健康組（11K），提供給跑友不一樣的行程體驗，不設獎金，僅分男女子組，各組取前十名頒發獎牌以茲鼓勵，同時為了配合環保，跑友須自備環保杯及環保餐具。

▲第七屆鹿野馬拉松賽30日在鹿野鄉登場，計有1500位選手參與，報名相當踴躍。（圖／記者王兆麟攝，下同）

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世新大學社會服務團校外團友會率150位伙伴共襄盛舉。

上午7時由世新大學社會服務團校外團友會組成的世新社服愛RUN跑團長何其慧、鹿鳴酒店潘貴蘭董事長、縣長、議長及陳宏宗議員秘書、永安社區發展協會理事長陳宗猛等人鳴笛後起跑，分成三梯次出發，鹿野鄉各界將動員三百位志工進行賽事服務，沿途設置10個補給站及3個信物發送點及醫護站。鹿野鄉公所也派出工作人員協助環境整理及水源補給與垃圾清運等工作，可說是全鄉總動員。

報名參加的跑友約1500人，達到主辦單位的目標，相當踴躍，其中世新大學社會服務團校外團友會為了相挺曾擔任過社團團長的廖中勳，特別由指導老師登高一呼有150位團友響應參賽，另外，世新校友總會理事長謝雷諾也號召理事及學校主管與他自己經營公司員工參與，其中已70多歲的何老師更是身先士卒報名11公里健康組，親自下場走武陵綠色隧道一圈，其精神可嘉。

▲第七屆鹿野馬拉松賽30日在鹿野鄉登場，計有1500位選手參與，報名相當踴躍。（圖／記者王兆麟攝，下同）

賽事基於鼓勵民眾多多參與運動，不設獎金，只要跑友在時間之內完賽，便可獲得成績證明、獎牌及紀念品。

另外，鹿野地區每月雙週六於武陵綠色隧道舉行的台東2626市集，當天也照常辦理，現場共有六十個攤位，市集從上午九時至下午十六時，服務現場所有到訪的跑友及來賓，前往走走購物嚐小吃，採買台東特色紀念品。

另外今年台東縣政府及鹿野鄉公所為了迎接今年度的客家桐花祭活動，自3月30日起至4月14日止，特地規劃「2019客家桐花祭－花現鹿野」系列活動，包括有花現鹿野野餐趣、福鹿茶會、桐花市集、2019桐心路跑-鹿野馬拉松賽，以及單車賞桐趣等活動。

▲第七屆鹿野馬拉松賽30日在鹿野鄉登場，計有1500位選手參與，報名相當踴躍。（圖／記者王兆麟攝，下同）

參加選手跑完全程在完賽紀念框留影紀念

今年度客家桐花祭活動，單車賞桐花及花現鹿野野餐趣活動，提供免費報名參加，名額有限，請至大會報名系統報名喔！可洽詢永安社區吳小姐-0919611644。

縣長饒慶鈴及李國強鄉長邀請所有民眾來鹿野賞桐花遊客庄，2019鹿客趴趴走-單車環鄉賞桐 ，網站查詢：https://goo.gl/UoRQQ4。

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