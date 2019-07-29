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台中賓士男視訊淚求幫照顧雙胞胎女兒　開3槍逃4小時包圍戰中斃命

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▲▼快訊／台中驚傳槍擊案！賓士路過「猛開3槍」鐵門凹陷　屋主全嚇傻。（圖／民眾提供，記者李忠憲翻攝）

▲賴男朝民宅連開3槍，在鐵門上留下3個彈孔。（圖／民眾提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

32歲的賴姓男子28日晚間6時許駕駛白色賓士車前往台中市太平區某民宅，對著鐵門連開3槍後一路逃至南投埔里，最後在警方的圍捕下中彈，送醫途中不治身亡。傳聞他在逃亡時曾打電話給叔叔，哭著要求對方幫忙照顧年僅3歲的一對雙胞胎女兒，但事情的真相究竟為何，仍有待檢警進一步調查釐清。

何姓女屋主在案發當時與兩名子女在家中看電視，沒想到突然有人朝住家開槍，她聽到聲音後嚇了一跳，也立即報警；她表示，自己與家人並未與他人發生任何紛爭，猜測應該是遭誤擊。而警方透過監視器畫面追查，很快鎖定一輛白色賓士休旅車，循線一路追捕至埔里，雙方一度發生槍戰，涉有重嫌的賴男當場中彈，緊急送醫仍在中途不治身亡。

根據《聯合報》報導，有槍砲前科的賴男在2年前離婚後，獨力撫養一對雙胞胎女兒，一家人平時與叔叔、嬸嬸同住，28日晚間6時許他朝民宅開槍後，隨即駕車逃亡，過程中曾用手機打電話給叔叔，並在視訊裡哭著拜託叔叔幫忙照顧女兒，對於犯案動機卻沒有多說。

▲▼快訊／台中驚傳槍擊案！賓士路過「猛開3槍」鐵門凹陷　屋主全嚇傻。（圖／民眾提供，記者李忠憲翻攝）

▲遭槍擊的屋主一家人認為可能是誤擊。

據了解，台中警方透過衛星定位、兵分二十多路全力追捕賴男，並在28日深夜10時許於埔里台14線愛蘭橋附近攔截成功，警員喝令下車，賴卻不肯理會，雙方這才爆發槍戰。而根據《自由時報》報導，賴在犯案後分別前往台中市警局總局、第四警分局、第六警分局開槍，總計約開了7、8槍。

不過，賴嫌對3警局開槍以及打電話給叔叔這兩件事，目前尚未獲得相關單位證實。至於他究竟是畏罪自殺還是遭警方擊斃，還要等到鑑識單位釐清彈道後，才能確定。

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台中賓士男視訊淚求幫照顧雙胞胎女兒　開3槍逃4小時包圍戰中斃

關鍵字：台中,太平,槍擊案

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